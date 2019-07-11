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Rambler Group снимет сериал и выпустит его в прокат по схеме «Гоголя»

Речь идет о проекте «Бендер», основанном на произведениях Ильфа и Петрова

Rambler Group инвестирует в собственное кинопроизводство. Холдинг Александра Мамута вложится в сериал «Бендер», который для него снимет продюсерская компания «Среда» Александра Цекало. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на директора по репертуарной стратегии и контенту интернет-холдинга Софью Квашилаву. 

«Бендер» будет сделан и реализован по схеме, схожей с той, что применялась к другому проекту «Среды» − сериалу «Гоголь». Проект Rambler Group, основанный на произведениях Ильфа и Петрова, он расскажет о мошеннике Остапе Бендере, роль которого исполнит Сергей Безруков. По словам Квашилавы, в сериале будет 8 серий. Бюджет проекта не раскрывается, однако «Ведомости» утверждают, что стоимость одного эпизода «Бендера» будет выше стоимости эпизода «Гоголя». Напомним, что ранее проходила информация, что серии «Гоголя» стоили не менее 25 млн рублей каждая.

«Бендер» выйдет в кинопрокат в начале 2020 года в виде фильма, сделанного на основе первых серий сериала. Кто будет дистрибьютором картины пока не сообщается. При этом, Софья Квашилава уверяет, что холдинг намерен обеспечить фильму классический широкий прокат, не ограничиваясь собственной сетью кинотеатров OKKO («Синема Парк» и «Формула кино»), и не давая ей преференций. А вот эксклюзивное право первого показа фильма в Интернете какое-то время будет у онлайн-кинотеатра Okko. Вопрос об эксклюзивных правах Okko на расширенную версию «Бендера» в формате сериала обсуждается. 

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11.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости

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