На Content Summit Russia обсудят будущее российского контента за рубежом и в VR

Первая конференция Content Summit Russia пройдет в рамках 20-й выставки-форума CSTB. Telecom & Media в «Крокус Экспо» 31 января 2018 года. Мероприятие, организованное компаниями «Мидэкспо» и «Экспоконтент», соберет ключевых международных игроков кино-, теле- и телеком-индустрии для обсуждения насущных проблем и перспектив отрасли.

Конференцию откроют Сильван Форо (представитель Reed Midem) и Дарья Петрова (заместитель генерального директора «Мидэкспо»).

Деловая программа мероприятия будет разделена на четыре секции, в ходе которых со своими докладами и аналитическими исследованиями выступят топ-менеджеры российских телеканалов, генеральные продюсеры и дистрибьюторы.

В секции «Исследования рынка контента» участие примут Мария Еркович (представитель KVG Research), которая расскажет о состоянии рынка телевизионного контента России и стран СНГ, Кирилл Танаев (директор «Института Современных Медиа») с докладом «Дети. Медиапотребление. 2017», а также Вера Оболонкина (директор Департамента детских и юношеских программ АО «Первый канал. Всемирная сеть») и Юлия Юзбашева (директор ValidataKIDS) с исследованием «Запросы и тренды в производстве и дистрибуции детского контента».

При поддержке портала Proficinema состоится панельная дискуссия «Выход российского контента на международный рынок». Актуальность обсуждения обусловлена прежде всего тем, что в последнее время российская теле- и киноиндустрия усиливает свои позиции на зарубежном рынке, что создает необходимость в поиске новых способов производства и продвижения контента, который при этом отличался бы уникальностью и соответствовал мировому уровню качества. К участию в дискуссии приглашены Александр Цекало (генеральный продюсер кинокомпании «Среда»), Александра Модестова (официальный представитель Reed Midem в России и СНГ), Алексей Троцюк (член совета директоров студии Yellow, Black and White), Влад Ряшин (генеральный продюсер Star Media), Василий Соловьев и Гевонд Андреасян (теле- и кинопродюсеры), кинокомпания «Большое кино». Модератором встречи станет Нина Ромодановская (главный редактор и руководитель портала Proficinema).

Будущему медиаиндустрии будет посвящена секция «Новые технологии и тренды будущего медиаотрасли: видео в формате 360° и VR», на которой выступят Дмитрий Медников (заместитель генерального директора ВГТРК), Денис Рябцев (генеральный директор телеканалов «Авто 24» и «Драйв»), Светлана Климкина (руководитель отдела развития и продвижения панорамного видеоконтента Russia Today) и Георгий Молодцов (креативный директор проекта VRability). Они расскажут о том, какие VR-технологии сейчас используются в киноиндустрии, с какими сложностями сталкиваются телеканалы при трансляции спортивных событий в формате 360◦, как VR применяют в медиа и как VR трансформирует потребление детского контента. Поддержку секции окажет Ассоциация дополненной и виртуальной реальности AVRA. В роли модераторов выступят Екатерина Филатова (руководитель AVRA) и Евгений Борисов (CEO Vortex. Pictures).

Завершит деловую программу Content Summit Russia секция «Развитие российских телеканалов за пределами РФ», которая соберет вместе представителей международных общественных объединений операторов связи и вещателей России, стран СНГ и Балтии. Контролировать ход дискуссии будет Яна Бельская (главный редактор интернет-портала «Кабельщик»). На мероприятии ожидаются делегаты зарубежных профессиональных сообществ и компаний: Арарат Арушанян (президент Ассоциации кабельных телевещателей Армении), Сауле Сарсембаев (генеральный директор Silk Way Media), Владислав Гурман (член правления Open Agency), Тамара Лалазашвили (генеральный директор T3Concept Ltd.), Айдер Бекиров (президент медиагруппы «Европа»), Татьяна Елькина (директор TOO Eurasia Media Distribution). К участию в мероприятии также приглашены Михаил Ковальчук (CEO Signal Media), Андрей Райх (CEO Kartina.TV), Андрей Сальников (директор департамента дистрибуции по странам СНГ и Балтии АО «Первый канал. Всемирная сеть»), Наира Папанян (директор по международной дистрибуции холдинга НМГ), Дмитрий Поветкин (руководитель департамента дистрибуции канала RT).

24.01.2018 Автор: Артур Чачелов