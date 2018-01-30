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На Content Summit Russia обсудят современные вызовы и перспективы российского контента

Конференция пройдет 31 января в МВК «Крокус Экспо»

Вопросы повышения конкурентоспособности отечественного кинопрома представляют сегодня одно из основных проблемных полей его существования. Это создает предпосылку для проведения первого в России проекта, посвященного всесторонним исследованиям российского контента. 31 января в МВК «Крокус Экспо» пройдет Content Summit Russia – конференция, которая объединит на одной площадке ведущих продюсеров, дистрибьютеров, селлеров и байеров контента из России, стран Европы и СНГ. Инициаторами и идейными вдохновителями мероприятия стали компании «Мидэкспо» и «Экспоконтент» при поддержке организатора крупнейших международных выставок контента MIPTV и MIPCOM Reed MIDEM. 

Участники обсудят следующий блок вопросов: исследование рынка телевизионного контента России и стран СНГ, запросы и тренды в производстве и дистрибьюции детского контента, выход российского контента на международный рынок, новые технологии и тренды будущего медиа отрасли: видео в формате 360° и VR, развитие российских телеканалов за пределами РФ.

Хедлайнерами саммита заявлены:

  • Александр Цекало, генеральный продюсер кинокомпании «Среда»
  • Алексей Троцюк, генеральный продюсер проектов, член совета директоров студии Yellow Black and White
  • Влад Ряшин, основатель, генеральный продюсер Star Media
  • Василий Соловьев, российский ТВ и кинопродюсер
  • Гевонд Андреасян, кинокомпания «Большое кино»
  • Денис Рябцев, генеральный директор телеканалов «АВТО24 и «Драйв»
  • Светлана Климкина, руководитель отдела развития и продвижения панорамного видеоконтента Russia Today
  • Андрей Рейх, СEO Kartina.TV 
  • Андрей Сальников, директор департамента дистрибуции по странам СНГ и Балтии, Первый канал. Всемирная сеть 
  • Наира Папанян, директор по международной дистрибуции, холдинг НМГ (РЕН ТВ, 5 Канал, Известия) и СТС Медиа (СТС, Домашний, Перец) 
  • Дмитрий Поветкин, руководитель департамента дистрибуции канала RT

Content Summit Russia начнется 31 января в 10.30. Мероприятие пройдет в рамках 20-й юбилейной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2018 в МВК «Крокус Экспо». 

30.01.2018 Автор: Артур Чачелов

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