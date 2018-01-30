На Content Summit Russia обсудят современные вызовы и перспективы российского контента

Вопросы повышения конкурентоспособности отечественного кинопрома представляют сегодня одно из основных проблемных полей его существования. Это создает предпосылку для проведения первого в России проекта, посвященного всесторонним исследованиям российского контента. 31 января в МВК «Крокус Экспо» пройдет Content Summit Russia – конференция, которая объединит на одной площадке ведущих продюсеров, дистрибьютеров, селлеров и байеров контента из России, стран Европы и СНГ. Инициаторами и идейными вдохновителями мероприятия стали компании «Мидэкспо» и «Экспоконтент» при поддержке организатора крупнейших международных выставок контента MIPTV и MIPCOM Reed MIDEM.

Участники обсудят следующий блок вопросов: исследование рынка телевизионного контента России и стран СНГ, запросы и тренды в производстве и дистрибьюции детского контента, выход российского контента на международный рынок, новые технологии и тренды будущего медиа отрасли: видео в формате 360° и VR, развитие российских телеканалов за пределами РФ.

Хедлайнерами саммита заявлены:

Александр Цекало, генеральный продюсер кинокомпании «Среда»

Алексей Троцюк, генеральный продюсер проектов, член совета директоров студии Yellow Black and White

Влад Ряшин, основатель, генеральный продюсер Star Media

Василий Соловьев, российский ТВ и кинопродюсер

Гевонд Андреасян, кинокомпания «Большое кино»

Денис Рябцев, генеральный директор телеканалов «АВТО24 и «Драйв»

Светлана Климкина, руководитель отдела развития и продвижения панорамного видеоконтента Russia Today

Андрей Рейх, СEO Kartina.TV

Андрей Сальников, директор департамента дистрибуции по странам СНГ и Балтии, Первый канал. Всемирная сеть

Наира Папанян, директор по международной дистрибуции, холдинг НМГ (РЕН ТВ, 5 Канал, Известия) и СТС Медиа (СТС, Домашний, Перец)

Дмитрий Поветкин, руководитель департамента дистрибуции канала RT

Content Summit Russia начнется 31 января в 10.30. Мероприятие пройдет в рамках 20-й юбилейной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2018 в МВК «Крокус Экспо».

30.01.2018 Автор: Артур Чачелов