На Content Summit Russia обсудят современные вызовы и перспективы российского контента

Вопросы повышения конкурентоспособности отечественного кинопрома представляют сегодня одно из основных проблемных полей его существования. Это создает предпосылку для проведения первого в России проекта, посвященного всесторонним исследованиям российского контента. 31 января в МВК «Крокус Экспо» пройдет Content Summit Russia – конференция, которая объединит на одной площадке ведущих продюсеров, дистрибьютеров, селлеров и байеров контента из России, стран Европы и СНГ. Инициаторами и идейными вдохновителями мероприятия стали компании «Мидэкспо» и «Экспоконтент» при поддержке организатора крупнейших международных выставок контента MIPTV и MIPCOM Reed MIDEM.
Участники обсудят следующий блок вопросов: исследование рынка телевизионного контента России и стран СНГ, запросы и тренды в производстве и дистрибьюции детского контента, выход российского контента на международный рынок, новые технологии и тренды будущего медиа отрасли: видео в формате 360° и VR, развитие российских телеканалов за пределами РФ.
Хедлайнерами саммита заявлены:
Content Summit Russia начнется 31 января в 10.30. Мероприятие пройдет в рамках 20-й юбилейной выставки-форума CSTB.Telecom&Media’2018 в МВК «Крокус Экспо».
30.01.2018 Автор: Артур Чачелов
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