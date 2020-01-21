Российский фантастический экшн «Кома» выйдет в прокат за рубежом

Российский фантастический боевик КОМА выйдет в прокат за рубежом. Первым крупным международным релизом фильма станет выход в Германии. Лента появится 7 февраля на немецком и русском языках на 100 экранах. В США театральный релиз картины на 500+ копиях состоится весной. Там готовится широкая маркетинговая кампания. Широкий релиз картины в кинотеатрах также запланирован в Юго-Восточной Азии.

В свое время проект производства компании «Большое кино» вызвал большой интерес со стороны зарубежных покупателей и был предпродан сейлз-агентом «Планета Информ» во многие страны. Права купили дистрибьюторы из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, Австрии, Люксембурга, Лихтенштейна, Франции, Бельгии, Монако. Ленту также купила франкоязычная Африка, Испания, Андорра, Италия, Турция, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Мьянма.

«КОМА была очень ожидаемым фильмом среди наших международных партнеров, − говорит Анастасия Баньковская, директор международного департамента «Планета Информ». − Производство картины затянулось из-за сложностей воплощения задуманного на экране, и теперь, когда картина готова, можно с уверенностью сказать, что это беспрецедентная для российского рынка работа с оригинальным концептом в основе. Мы как сейлз-агент счастливы работать с этим фильмом. Уверены, на Кинорынке в Берлине нас ждет финализация ряда крупных сделок».

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21.01.2020 Автор: БК