Американский продюсер ведет переговоры о ремейке «Комы»

Американский продюсер Майк Габрэви (Mike Gabrawy) ведет переговоры о запуске англоязычного ремейка фантастического экшна КОМА. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип». Этот проект пока находится на стадии разработки.

В активе Габрэви проекты ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ, ТРОЙНАЯ УГРОЗА, ДЖУНГЛИ и другие. «КОМА, безусловно, оригинальное и увлекательное кино с богатым визуальным миром, − говорит продюсер. − Мы действительно ведем переговоры с продюсерами о приобретении прав на ремейк. История универсальна и понятна на любом языке мира. Уверен, при правильном узнаваемом подборе актеров картина будет иметь все шансы на успех в США».

Идея фильма принадлежит Сарику Андреасяну, он является одним из его продюсеров. Разработать проект продюсеры пригласили Никиту Аргунова. Аргунов является основателем студии компьютерной графики, которая создает спецэффекты для российских и зарубежных фильмов. Права на фильм уже купили дистрибьюторы из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, Австрии, Люксембурга, Лихтенштейна, Франции, Бельгии, Монако. Ленту также приобрели франкоязычная Африка, Испания, Андорра, Италия, Турция, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Филиппины, Лаос, Мьянма, США и Канада.

В российский прокат лента выходит 30 января.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

27.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Централ Партнершип