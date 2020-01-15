Новости


Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Минкультуры

Они намерены опротестовать отказ в выдаче прокатного удостоверения

Создатели экспериментального кинофильма ДАУ не согласились с позицией Минкультуры, которое отказалось выдать всем частям кинопроекта прокатные удостоверения, и будут оспаривать это решение в суде. Об этом сообщает «Интерфакс». Источник агентства из числа создателей картины отметил, что идти в суд предложило само министерство. 

«Нами получен ответ, что Министерство культуры не видит возможности дать удостоверение в связи с тем, что они все-таки усматривают некую порнографию в указанных сериях, и что согласно законам РФ мы можем опротестовать любое решение Минкультуры через суд. И нам порекомендовали подать в суд», − рассказал собеседник «Интерфакса».

Ранее режиссер фильма Илья Хржановский обратился к Владимиру Мединскому с открытым письмом, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем частям проекта ДАУ. Сейчас ПУ не имеют четыре серии картины из десяти: ДАУ. НАТАША, ДАУ. НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ДАУ. НОРА СЫН, ДАУ. САША ВАЛЕРА. Режиссер считает отказ в выдаче прокатки несправедливым и просит сформировать экспертную комиссию из «независимых высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства и получить их оценку кинопроекта с точки зрения наличия в нем пропагандирующих порнографию сцен».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Мы на Яндекс.Дзене

15.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

Новости по теме:

Нескольким эпизодам фильма «Дау» отказано в выдаче прокатного удостоверения

Суд обязал создателей фильма «Дау» вернуть в Минкультуры 30 млн рублей

Для “Дау” установили дедлайн


Самое читаемое

А в лидерах остаются «Звездные войны»

Международная касса: военная драма «1917» стартует с третьего места

Подробнее
Безоговорочным лидером каникул стал «Холоп»

Первые итоги «новогодней битвы»: рекорды и разочарования

Подробнее
Мнения разделились

Прокатчики и продюсеры − об итогах «новогодней битвы 2020»

Подробнее
Динамика сборов комедии также опережает график сборов «Движения вверх»

«Холоп» собирает лучше «Аватара»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}
 
 