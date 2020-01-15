Создатели фильма «Дау» подадут в суд на Минкультуры

Создатели экспериментального кинофильма ДАУ не согласились с позицией Минкультуры, которое отказалось выдать всем частям кинопроекта прокатные удостоверения, и будут оспаривать это решение в суде. Об этом сообщает «Интерфакс». Источник агентства из числа создателей картины отметил, что идти в суд предложило само министерство.

«Нами получен ответ, что Министерство культуры не видит возможности дать удостоверение в связи с тем, что они все-таки усматривают некую порнографию в указанных сериях, и что согласно законам РФ мы можем опротестовать любое решение Минкультуры через суд. И нам порекомендовали подать в суд», − рассказал собеседник «Интерфакса».

Ранее режиссер фильма Илья Хржановский обратился к Владимиру Мединскому с открытым письмом, в котором попросил выдать прокатные удостоверения всем частям проекта ДАУ. Сейчас ПУ не имеют четыре серии картины из десяти: ДАУ. НАТАША, ДАУ. НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ДАУ. НОРА СЫН, ДАУ. САША ВАЛЕРА. Режиссер считает отказ в выдаче прокатки несправедливым и просит сформировать экспертную комиссию из «независимых высокопрофессиональных специалистов в области этики, культуры и искусства и получить их оценку кинопроекта с точки зрения наличия в нем пропагандирующих порнографию сцен».

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15.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс