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Скандальный фильм «Дау» появится в онлайне уже в середине апреля

Зрители увидят версии, перемонтированные после премьеры в Париже

Скандальный многосерийный авторский проект ДАУ скоро станет легально доступен для просмотра в Интернете. Об этом сообщает журнал «Искусство кино», ссылаясь на слова режиссера Ильи Хржановского. Он рассказал, что зрителям представят версии в окончательном монтаже, который был сделан после премьеры проекта в Париже.

Первыми для просмотра будут доступны фильмы ДАУ. ДЕГЕНЕРАЦИЯ и ДАУ. НАТАША, участвовавшие в программах Берлинского кинофестиваля в феврале. Напомним, что ДАУ. НАТАША в России так и не получил прокатного удостоверения. Оставшиеся фильмы появятся в онлайне через несколько дней после премьеры первых двух. Хржановский отметил, что помимо них планируется публикация текстов о ДАУ и всех 700 часов отснятого хронометража.  

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10.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Искусство кино

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