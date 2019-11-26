Нескольким эпизодам фильма «Дау» отказано в выдаче прокатного удостоверения

Многочасовой кинопроект ДАУ не будет показан в России целиком. Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения полной версии художественного фильма Ильи Хржановского. Лента рассказывает об истории жизни советского физика Льва Ландау и эпохе 30–60-х годов XX века, которую он застал. Монументальный кинотруд, снимавшийся несколько лет, смонтирован в 13 кинокартин-эпизодов. В российское Министерство культуры подавались заявки на получение прокатного удостоверения на 10 из них.

По информации, размещенной на сайте Минкультуры России, первые 6 эпизодов получили прокатное удостоверение в установленные сроки. А эпизодам ДАУ. НАТАША, ДАУ. НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ДАУ. НОРА СЫН и ДАУ. САША ВАЛЕРА в прокатке отказали. «Данное решение принято в соответствии с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающим отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», − указывается на сайте Министерства культуры.

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26.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ