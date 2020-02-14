Создатели «Дау» подали в суд на Минкультуры

13 февраля кинокомпания «Феномен Филмз» подала в суд на Министерство культуры России. Она обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы с целью опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем сериям фильма ДАУ. Информацию об иске передает ТАСС, ссылаясь на официального представителя проекта на территории России Дарью Виолину.

«Феномен Филмз» просит признать незаконным отказа в выдаче прокатных удостоверений фильмам ДАУ. НАТАША, ДАУ. НОРА СЫН, ДАУ САША ВАЛЕРА и ДАУ. НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК. Напомним, что один из запрещенных фильмов (ДАУ. НАТАША) вошел в Основную конкурсную программу 70-го Международного Берлинского кинофестиваля.

Минкультуры отказало фильмам в ПУ в ноябре 2019 года, рассмотрев в них пропаганду порнографии. В своем иске создатели ДАУ не соглашаются с подобной трактовкой и напоминают о конституционном праве автора фильмов на свободу литературного, художественного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции РФ).

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14.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС