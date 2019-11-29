В России в шестой раз пройдет акция «День короткометражного кино»

Всероссийская акция «День короткометражного кино» пройдет в этом году с 15 по 25 декабря в шестой раз. 3000 сеансов более чем на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира: в кинотеатрах, театрах, университетах, библиотеках, школах, в торговых центрах, музеях, коворкингах, на интернет-площадках и т.д.

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» пройдут некоммерческие показы и онлайн премьеры отечественных и зарубежных короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов, мастер-классы и дискуссии с участием ведущих профессионалов rиноиндустрии, «Ночь короткого метра» и подведение итогов опроса киноэкспертов, а также флешмоб «Мой первый короткий метр» с участием известных кинематографистов и многое другое.

В этом году зрителям будут представлены целых 9 разнообразных программ короткометражных фильмов: «Звезды в коротком метре», «Фестивальные хиты», «Кино будущего», «Анимация. 12+», «Анимация. 0+», «Семейное кино», «Документальное кино», «Международная программа», «Альманах частье – это. Часть 2». В программе «Звезды в коротком метре» представлены фильмы с участием популярных актеров: Александра Горчилина, Александра Яценко, Елены Лядовой, Виталия Хаева, Тимофея Трибунцева, Федора Лаврова, Юрия Борисова.

В подборку «Фестивальные хиты» вошли обладатели главных призов фестиваля «Короче» – фильм «Подводник» и «Кинотавра» – «Топливо», а также лауреаты и участники Московского международного кинофестиваля, Московского кинофестиваля «Будем жить», Московского еврейского кинофестиваля. Большой гордостью этого года стало появление отдельной программы документальных короткометражных фильмов. В нее вошли три разные по жанрам и темам картины из трех разных регионов России: фильм о невероятном спасении «Вика» Наталии Каленовой, социальная драма «Вырваться. История любви» пермского режиссера Ольги Аверкиевой и кибер-история «Летсплей» Владимира Головнева.

«Наша организация регулярно проводит круглые столы, дискуссии и open-talk мероприятия на тему «Кино будущего» о том, что будет смотреть зритель через 10-15-20 лет, какие новые форматы и жанры будут популярны в будущем, − говорит Дмитрий Якунин, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России. − Поэтому важным нововведением программы «Дня короткометражного кино-2019» также станет программа «Кино будущего», в которой будут представлены яркие экспериментальные фильмы, предугадывающие тренды кинематографа».

В программе «Семейное кино» отдельно стоит отметить картину «Старый вояка», в которой свою последнюю роль в кино исполнил Владимир Этуш, и «Валенки» – лауреата Всероссийского Питчинга Дебютантов. В подборки детских «Анимация 0+» и «Анимация 12+» традиционно вошли лучшие анимационные фильмы и сериалы-участники самого крупного фестиваля в Суздале.

В рамках образовательной программы акции «День короткометражного кино» 14 и 15 декабря в Москве пройдут мастер-классы и дискуссии с участием ведущих профессионалов киноиндустрии: редакторами студий, режиссерами, представителями онлайн платформ, продюсерами, а также актерами, пробующими себя в режиссуре короткого метра. Так, например, 14 декабря состоится open-talk «Как найти финансирование на короткий метр?», а 15 декабря пройдет круглый стол «Короткий метр как инструмент маркетинга. Реклама и клипы как жанр короткого метра» и дискуссия «Какой контент нужен онлайн-платформам?».

В 2019 году в художественный совет Всероссийской акции «День короткометражного кино» вошли кинорежиссер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко, Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, руководитель отборочной комиссии ММКФ, культуролог Кирилл Разлогов, журналист, главный редактор киносайта Filmpro.ru, ведущий информационного телеканала «Россия 24», программы «Индустрия кино» Иван Кудрявцев, художественный руководитель студии «Остров», кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог, профессор Сергей Мирошниченко, генеральный директор Planeta Inform Film Distribution Мария Вогт.

21 декабря в Москве пройдет «Ночь короткометражного кино», где будут подведены итоги экспертного голосования и объявлены лучшие отечественные короткометражные картины.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов. Акция проводится при поддержке партнеров проекта: Национального фонда поддержки правообладателей, Роскультцентра, Госфильмофонда России, компании Киноэкспертиза, компании Cinepromo, компании Canon, кинотеатра «Иллюзион», Нового института культурологии и Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

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29.11.2019 Автор: Артур Чачелов