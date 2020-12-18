Объявлены программа и расписание всероссийской акции «День короткометражного кино-2020»

Всероссийская акция «День короткометражного кино 2020» проходит в этом году с 17 по 31 декабря в седьмой раз. В рамках акции состоятся свыше 1000 сеансов более чем на 700 площадках в 69 регионах России и 23 странах мира: сети кинотеатров, точки кипения АСИ, мультимедийные центры «Россия – моя История», культурные центры «Россотрудничества», образовательные учреждения и др. Также пройдут онлайн-показы, обсуждения и встречи с авторами фильмов и многое другое.

В рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» проведут некоммерческие онлайн и офлайн показы и премьеры короткометражных игровых, документальных и анимационных фильмов и веб–сериалов. Зрителям будут представлены 15 игровых фильмов (включая четыре премьеры), семь анимационных и четыре документальных картины. В лентах, участвующих в программе, снялись такие известные актеры, как Александра Бортич, Дмитрий Лысенков, Анна Михалкова, Анна Слю, Михаил Трухин, Александр Феклистов, Екатерина Шпица и многие другие.

В программу показов вошли картины «Сера» (Гран–При «Кинотавра») Ланы Влади, «Хочу домой» (Гран–При фестиваля «Короче») Татьяны Лялиной, «Соня любит, Соня не любит» (победитель короткометражного конкурса фестиваля «Будем жить» и Московского питчинга дебютантов) Натальи Беляевой, «Большая восьмерка» (победитель Фестиваля уличного кино) Ивана Соснина, «Мой галактический двойник Галактион» (участник Берлинале этого года) Александра Свирского, «Ван манго плиз» Надежды Михалковой, фильм о Великой Отечественной Войне «Солдатская шапка» Павла Москвина, а также подборки зарубежных фильмов–кандидатов на European Film Awards, картин–участниц крупнейшего российского фестиваля анимации в Суздале.

В этом году для участия в акции было прислано более 300 заявок, из них сформировано 5 конкурсных программ. Участники поборются за призовой фонд – 1,3 миллиона рублей. Лауреатов определит экспертный совет, в который войдут киновед и культуролог, профессор ВГИК и президент Нового института культурологии Кирилл Разлогов, руководитель Объединенной редакции «Фильм Про / Индустрия кино» Иван Кудрявцев, главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева, программный директор START Михаил Клочков, актриса Анна Цуканова-Котт.

Денежные призы распределятся следующим образом:

300 000 рублей – за 1–е место в номинации «Лучший игровой фильм»;

200 000 рублей – за 2–е место в номинации «Лучший игровой фильм»;

100 000 рублей – за 3–е место в номинации «Лучший игровой фильм»;

250 000 рублей – за «Лучший фильм–премьера»;

150 000 рублей – за «Лучший документальный фильм»;

150 000 рублей – за «Лучший анимационный фильм».

Также будет определен победитель в номинации «Зрительские симпатии», который получит 150 000 рублей.

В рамках образовательной программы акции «День короткометражного кино» 19 и 20 декабря в онлайн-формате пройдут мастер классы и дискуссии с участием ведущих профессионалов киноиндустрии.

С 17 по 31 декабря на платформе START пройдут онлайн-показы:

- конкурсных программ игрового, документального кино (17-31 декабря, везде – РФ и зарубежье)

- конкурсных программ анимационного кино (20 и 21 декабря)

- конкурсного показа программы «Фильмы-премьеры» (22-31 декабря, везде – РФ и зарубежье)

- программы короткометражного кино Европейской Киноакадемии (22-27 декабря, с презентацией от авторов - из РФ).

- внеконкурсной программы от Shot TV (везде – РФ и зарубежье)

Специально для любителей короткометражного кино во время акции на START действует промокод DKK2020 (для новых пользователей), по которому можно получить доступ помимо фильмов из программ «Дня короткометражного кино» и к другим коротким фильмам коллекции видеосервиса.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

18.12.2020 Автор: БК