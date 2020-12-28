Объявлены победители всероссийской акции «День короткометражного кино-2020»

Экспертный совет проекта в составе телеведущего и продюсера Ивана Кудрявцева, Президента Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилла Разлогова, главного редактора журнала «Кинорепортер» Марии Лемешевой, актрисы Анны Цукановой-Котт и программного директора онлайн-платформы START Михаила Клочкова определил лауреатов акции.

Лучшим игровым фильмом стал фильм «Сера» Ланы Влади, снятый по одноименному рассказу Дмитрия Глуховского, о молодой девушке-полицейском, расследующей жесткое убийство. Режиссер получил 300 000 рублей. Второе место и денежный приз 200 000 рублей получил семейный фильм «Соня любит, Соня не любит» (режиссер Наталья Беляева) о двух девочках, желающих получить в подарок на день рождения куклу Соню. Третье место и 100 000 рублей вручили фильму «Рождение трагедии из звуков музыки» (режиссер Раиля Каримова). Фильм повествует о преподавательнице музыки, столкнувшейся с шокирующей новостью.

Лучшим фильмом-премьерой стала картина о семейных взаимоотношениях «Как папа маме стырил снег» Саши Кармаевой. Авторы картины получили 250 000 рублей. Лучшим документальным фильмом эксперты назвали фильм Андрея Ананина «Баба Аня» о бабушке-геймере. Проекту вручен приз 150 000 рублей. Также 150 000 рублей вручены анимационной картине «Яблоневый человек» Аллы Вартанян (Горшковой). Это поучительная шутливая сказка о силе добра и взаимопомощи, основанная на английских преданиях.

Все участники конкурсных программ получили годовую подписку от видеосервиса Start.ru.

В рамках мероприятия было показано видеоприветствие Председателя Союза кинематографистов России Никиты Сергеевича Михалкова: «Многие не понимают истинного смысла в коротком метре. Я скажу так: чем короче, тем сложнее выразить эмоции, заставить зрителя испытать те или иные чувства. Поэтому короткометражное кино − это великая школа для кинематографистов».

Также стали известны победители флешмоба «Мой первый короткий метр» в рамках «Дня короткометражного кино 2020». В шорт-лист, отобранный кинокритиком Егором Москвитиным и директором Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрием Якуниным, вошли 5 приветствий: Елены Мушкаевой, Анжелины Карелиной, Влада Шенга, Азамата Мухаметшина, Евгении Свириковой. Победителем флешмоба стало видео Елены Мушкаевой.

Всего для участия в конкурсе было прислано более 50 роликов с историями о создании первого короткометражного фильма из разных городов России, таких как: Новосибирск, Иркутск, Уфа, Рязань, Архангельск, Тольятти, Нижний Новгород, Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Тамбов, Барнаул и др.

В рамках акции, состоялось подведение итогов «Всероссийского питчинга дебютантов», на котором были представлены 11 проектов-лауреатов питчингов для представителей онлайн-платформ, фестивальных отборщиков, продюсеров и экспертов. По словам модератора питчинга Дмитрия Якунина, питчинг прошел по принципу «Мы в ответе за тех, кого наградили», и главная цель защиты – поиск дополнительных инвестиций, сопродюсеров, а также презентация для фестивальных отборщиков проектов, которые уже сняты, либо находятся в стадии Work-In-Progress.

В экспертный совет питчинга вошли: обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина, главный редактор компании «СТВ» Александр Архипов, директор Центрального дома кинематографистов, режиссер, продюсер Екатерина Головня, креативный продюсер «ТНТ-Премьер» Анна Гудкова, генеральный продюсер «Хорошо продакшн» Наталья Иванова, программный директор START Михаил Клочков, Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов, главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, менеджер по фестивальному продвижению «Фестагент» Юлия Травникова, продюсер «Яндекс.Студио» Тори Цюрупа.

Также в онлайн-формате состоялся «Питчинг региональных киношкол», в рамках которого экспертам в области креативных индустрий и продюсерам были представлены независимые образовательные программы киношкол и кинолабораторий из 12 регионов России, инициированные региональными, прежде всего, молодежными киносообществами, с целью подготовки местных кадров для развития кинопроцесса в своем регионе.

В экспертный совет питчинга вошли: киноэксперт Олег Иванов, исполнительный продюсер АПКиТ Ольга Жукова, заместитель генерального директора ФГУБ «Роскультцентр» Ольга Нестерцева, учредитель Международного фестиваля веб-сериалов «Realist WebFest», веб-кинотеатра CHILL и Российской ассоциации производителей веб-сериалов Антон Калинкин, создатель проекта «Пермская синематека», президент МКФ «Флаэртиана» Павел Печенкин, заместитель заведующего кафедры продюсирования кино и телевидения СпбГИКиТ Павел Данилов.

По результатам питчинга были отмечены 3 киношколы, которые получат от Молодежного центра Союза кинематографистов России письма поддержки и консультацию для участия в грантовых конкурсах – это образовательные проекты из Тольятти, Республики Карелия и Карачаево-Черкессии. Также консультацию от Олега Иванова получит проект из Томска CAST.

В рамках обсуждения экспертами и региональными кинематографистами были озвучены следующие проблемы:

нехватка практики на профессиональных съемочныx площадках и федеральных киностудиях для кинематографистов из регионов;

лицензирование кинообразования;

дефицит федеральных и международных экспертов для проведения образовательных программ;

нехватка курсов и программ для специалистов второго звена;

необходимость дополнительной грантовой поддержки на организацию кинолабораторий, кинокурсов, кинокампусов для региональных кинематографистов.

Проект «Аналитическая, методологическая, экспертная оценка региональных кинообразовательных проектов» реализован Молодежным центром СК России и «Лабораторией стратегических исследований» на грант Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В рамках проекта в период с 17 по 31 декабря проходят некоммерческие показы российских игровых, документальных, анимационных короткометражных фильмов более чем на 700 площадках в 69 регионах России и 23 странах мира. Среди площадок: сети кинотеатров, точки кипения АСИ, мультимедийные центры «Россия – моя История», культурные центры «Россотрудничества», образовательные учреждения, библиотеки и музеи. Кроме того, онлайн-показы проходят на видеосервисе START.

В конкурсную программу вошли 15 игровых, 4 документальных, 6 анимационных фильмов. Вне конкурса представлены программы Европейской киноакадемии, агентства Vostok, Shot Tv, платформы Пилигрим, а также анимационная программа Суздальского кинофестиваля.

Кроме того, в рамках проекта прошла образовательная программа с участием исполнительного директора Международного кинофестиваля в Клермон-Ферран Лораном Крузе, руководителем T-Port, онлайн-платформы для короткометражных и студенческих фильмов, Амосом Гева, директором фестиваля и кинофорума иммерсивного и интерактивного кино «Courant 3D» Франсуа Серром, а также состоялись мастер-классы по продвижению короткого метра, новым форматам, драматургии интерактивного кино и перспективам развития направления веб-сериалов.

Всероссийская акция «День короткометражного кино» проводится начиная с 2014-го года и ставит перед собой главную цель- знакомство широкой зрительской аудитории с короткометражным и дебютным кино. Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов, видеосервиса Start, Национального фонда поддержи правообладателей, Ассоциации продюсеров кино и телевидения, компании CANON, агентства Vostok.

28.12.2020 Автор: БК