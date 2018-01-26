ФАС не будет вмешиваться в споры по прокатным удостоверениям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет принимать участия спорах вокруг ситуаций с получением прокатных удостоверений. Об этом заявил глава организации Игорь Артемьев, комментируя ситуацию со сменой даты показа в кино фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо, в котором попросила ФАС дать правовую оценку сложившейся практике «беспрецедентного вмешательства чиновников министерства культуры в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий киноотрасли и провести экспертизу существующих нормативных и правовых документов, позволяющих чиновникам министерства культуры осуществлять подобное вмешательство».

«Если будут жалобы, мы их сразу будем вынуждены отклонить. Не с нами нужно этот вопрос решать», – сообщил Игорь Артемьев. Его слова приводит новостной портал RNS. – Артемьев уверен, что, если уполномоченный орган прекратил действие какой-то разрешительной документации, предусмотренной законом, его ведомство не в силах что-то сделать. «Закон регуляторный существует: без прокатного удостоверения показывать ничего нельзя, это не вопрос конкуренции,» – заключил глава ведомства.

26.01.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS