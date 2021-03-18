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Завершившийся Filmart привлек 7 тысяч участников

Онлайн-платформа кинорынка будет работать до середины мая

Организованный Гонконгским Советом по развитию торговли (HKTDC), Гонконгский Международный рынок кино и телевидения FILMART Online привлек за четыре дня почти 7000 участников из 81 страны. За время рынка проведено более 2 тыс. онлайн-встреч. На рынке продвигалось около 2,2 тыс. единиц кино и телеконтента.

В период с 15 по 18 марта на FILMART Online прошло в общей сложности 27 онлайн-мероприятий, включая девять конференций. Онлайн-платформа  рынка будет работать до 18 мая. В течение этого периода участники отрасли могут продолжать использовать различные ее функции для связи с экспонентами и покупателями, а также просматривать содержание прошедших мероприятий.

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18.03.2021 Автор: Артур Чачелов

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