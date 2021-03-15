Начал работу крупнейший в Азии кинорынок FILMART

Стартовал Гонконгский международный рынок кино и телевидения Filmart, ежегодно организуемый Гонконгским Советом по развитию торговли (HKTDC). В этом году мероприятие снова проходит в режиме онлайн. Являясь одной из ведущих витрин для продвижения индустрии развлечений в мире, FILMART Online представит широкий спектр кино- и телевизионных проектов и объединит крупных игроков индустрии с помощью уникальной онлайн-платформы.

В этом году на мероприятии также будет представлен внушительный состав отраслевых экспертов, выступающих в серии вебинаров, анализирующих последние тенденции рынка и развитие отрасли в постпандемическую эпоху. В качестве спикеров выступят представители ведущих компаний по производству контента, включая Facebook, WEtv и iflix, индийскую платформу Eros Now, WarnerMedia, Hunan TV и iQiyi.

В этом году FILMART Online соберет около 600 экспонентов и более 6000 представителей отрасли. В мероприятии примут участие ряд известных гонконгских кинокомпаний, в том числе Edko Films Limited, Emperor Motion Pictures, Golden Scene Company Limited, Mandarin Entertainment, Media Asia Film, Mega-Vision Project Workshop, Mei Ah Entertainment Group, One Cool Film Production, PCCW Media Limited, Sil-Metropole Organization, Sun Entertainment, TVBI и Universe Films Distribution. Среди других экспонентов-кинокомпании из материкового Китая, Юго-Восточной Азии, Японии, Кореи, Европы и Америки, а также первые участники из Чехии, Фиджи и Люксембурга, выпустившие и продвигающие в общей сложности более 2000 фильмов и телепроектов.

FILMART Online проходит с 15 по 18 марта, а с 15 по 17 марта вместе с ним организован Гонконгско-Азиатский Форум кинофинансирования (HAF) − ведущая азиатская платформа кинофинансирования. На HAF представят 28 кинопроектов в стадии разработки и 20 незавершенных кинопроектов.

Во время мероприятия будут организованы онлайн-сессии по подбору деловых партнеров, способствующие развитию торговли и сотрудничества. На платформе Filmart участники также смогут воспользоваться встроенными функциями видеоконференцсвязи и SMS-сообщений, чтобы в любое время связаться с нужными им игроками рынка по всему миру.

FILMART Online проведет ряд вебинаров, охватывающих широкий спектр тем и тем, имеющих отношение к отрасли, с участием звездного состава спикеров. Facebook поделится своими мыслями о глобальных тенденциях потребления Facebook Watch и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также о том, как корпорация может помочь создателям контента и издателям в регионе. Кайчен Ли, глава WEtv и iflix в Tencent, прольет свет на рыночные приоритеты двух компаний, контент и позиционирование бренда, а также на то, как они формируют панрегиональные партнерские отношения, чтобы донести свой контент до остального мира. А Али Хусейн, генеральный директор Eros Now, расскажет о дорожной карте глобальной экспансии компании, оригинальной контентной стратегии и применении технологических инноваций на ее платформе.

Среди других докладчиков на вебинарах − представители Hunan TV, Fremantle Indonesia, Munhwa Broadcasting Corp, ContentAsia, iQiyi, Asia WarnerMedia, Hulu Japan, Discovery, Inc. и других.

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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов