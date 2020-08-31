FILMART привлек 7 тыс. международных участников

29 августа завершился международный рынок кино и телевидения FILMART, организованный Советом по развитию торговли Гонконга (HKTDC). В этом году мероприятие проходило в режиме онлайн. Четырехдневный рынок виртуального контента, на котором было представлено около 2,1 тыс. фильмов и телепрограмм, привлек почти 7 тыс. участников из 73 стран и регионов. Во время рынка было организовано более 2 тыс. деловых встреч.

В рамках FILMART Online было проведено 22 дополнительных мероприятия, которые собрали 35 тыс. просмотров. Среди них − шесть онлайн-конференций, посвященных последним отраслевым разработкам в области онлайн-платформ и технологии для разработки интерактивного развлекательного контента. Представители Японии, Франции, Филиппин, Финляндии и Тайваня представили свою продукцию и подробно рассказали о местных мерах, введенных в поддержку развлекательных проектов.

Различные функции созданной специально под мероприятие платформы FILMART Online будут доступны до 30 сентября. Вплоть до этой даты экспоненты могут продолжать продвигать свою продукцию и общаться с покупателями, в то время как покупатели смогут искать проекты и наслаждаться онлайн-просмотрами, а также просматривать материалы онлайн-конференций и семинаров.

Следующий FILMART планируют провести в традиционном формате в период с 15 по 18 марта 2021 года.

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31.08.2020 Автор: Артур Чачелов