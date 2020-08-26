Кинорынок Filmart начал работу в онлайн-режиме

Сегодня, 26 августа, открылась международная выставка кино и телевидения FILMART, организованная Гонконгским советом по развитию торговли (HKTDC). В этом году из-за пандемии мероприятия проходят в режиме онлайн и продлятся до 29 августа. Специальная виртуальная платформа объединит более 670 экспонентов из 38 стран и регионов, обеспечивая возможность для представления и продвижения почти 2 тыс. фильмов и телепрограмм потенциальным покупателям со всего мира.

FILMART Online, поддерживаемый крупными кинокомпаниями из Гонконга, материкового Китая и других стран мира, ставит своей целью продвижение межсредового и межотраслевого сотрудничества. К участию заявлены гонконгские компании Erdong Pictures Group, Mandarin Entertainment, Media Asia Film, Mega-Vision Project Workshop, Mei Ah Entertainment Group, One Cool Film Production, PCCW Media Limited, Sil-Metropole Organization, Sun Entertainment, TVBI, Emperor Motion Pictures и многие другие. Запланированный Гонконгско-азиатский форум по финансированию кино (HAF) также является частью FILMART Online: на нем будут представлены 32 кинопроекта, которые находятся на стадии разработки, и 22 запущенных в производство кинопроекта.

FILMART Online также привлек к участию крупные компании по производству контента из материкового Китая. Это, к примеру, Китайская международная телевизионная корпорация (CITVC), iQiyi Pictures и Zhejiang Huace Media. Ряд китайских провинций и городов, включая Чунцин, Хунань, Ханчжоу, Цзясин, Цзянсу, Нинбо, Шэньси, Шаньдун, Шанхай и Сычуань, создали на мероприятии региональные павильоны для демонстрации своей продукции. Участвуют в рынке и компании из-за рубежа − впервые здесь представлены экспоненты из Аргентины, Австрии, Бразилии, Греции, Ирландии, Израиля, Нидерландов и Швейцарии. Список международных павильонов включает павильоны Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Макао, Филиппин, Сингапура, Тайваня, Таиланда и США.

На FILMART Online запланировано более 800 деловых встреч. Шесть онлайн-конференций будут посвящены постпандемическим перспективам отрасли с упором на рынок развлечений Китая, а также на последние тенденции в области потоковых платформ в Азии и технологии для разработки интерактивного развлекательного контента. Среди спикеров − представители лидеров отрасли, таких как Media Partners Asia (Сингапур), New Classics Media (Китай), MX Player (Индия) и WebTVAsia (Малайзия). В пятницу, 28 августа, пройдет «Саммит цифровых развлечений» на тему «Актуализация интерактивности − свежий взгляд на развлечения будущего». На нем заявлены спикеры из GSMA (Великобритания), iQiyi (Китай), Amazon Web Services (США) и Kino Industries (Гонконг).

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26.08.2020 Автор: Артур Чачелов