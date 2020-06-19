Гонконгский кинорынок Filmart объявил об уходе в онлайн

Знаковый азиатский кинорынок FILMART в этом году не состоится. По крайней мере, в своем обычном виде. Совет по развитию торговли Гонконга (HKTDC) решил перевести его в виртуальное пространство. Даты для FILMART Online остались прежними: с 26 по 29 августа. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса и возникшие из-за него трудности и ограничения на поездки. а

«Мы все признаем важность поддержания бизнес-импульса на рынке развлечений в условиях отложенного кинопроизводства, закрытия кинотеатров и изменения поведения аудитории», − прокомментировали свое решение организаторы. − FILMART Online станет крупнейшей платформой для торговли контентом в Азии и в виртуальном пространстве продолжит помогать оживлять бизнес».

Во время рынка будут работать онлайн-витрины каждой из компаний участников, а на специальных страницах, доступных байерам, продавцы смогут продемонстрировать имеющиеся у них материалы и контент. Организаторы обещают, что весь представленный контент будет защищен от утечек и хакинга. Кроме того, анонсирована «виртуальная платформа для собраний, оснащенная высококачественной видеоконференц-связью и встроенным центром обмена сообщениями».

Деловая программа рынка будет состоять из семинаров, скринингов, круглых столов и прочих активностей. Подробности будут сообщены позже.

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19.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Filmart