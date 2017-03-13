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В Гонконге открывается кинорынок FILMART

В этом году в нем впервые участвуют Турция, Монголия и Польша

В китайском Гонконге стартовал очередной FILMART (Hong Kong International Film&TV Market) – крупнейший в азиатском регионе Международный Кинорынок, который вот уже в 21-й раз организует Совет по развитию торговли Гонконга (Hong Kong Trade Development Council). Секрет успеха FILMART в том, что он проходит в рамках единой платформы: так называемого Entertainment Expo, которое включает Азиатский кинофестиваль, фестиваль поп-музыки, выставку цифрового кино- и телеконтента, финансовые и инвестиционные форумы, посвященные копродукции, новейшим кино- и телевизионным технологиям и спецэффектам.

В 2017 году FILMART соберет около 800 участников из 35 стран и регионов. Основную часть, как обычно, составят компании из Гонконга, континентального Китая и азиатских стран. Однако, как и в прошлые годы, рынок также соберет под своей крышей компании из США, Великобритании, Канады, стран Европы и Ближнего Востока. Заявлены и участники из России, Украины и Казахстана. В этом году впервые в работе выставки примут участие компании из Турции, Монголии, Индонезии и Польши. 

Одним из основных специализаций этого года на форуме станут кинотехнологии, в том числе такой популярный сегодня VR. Вторым направлением, на котором сфокусируется FILMART в этом году, станет документальное кино. 

13.03.2017 Автор: Мария Дружинина

Источник: Filmart

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