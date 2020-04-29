Госфильмофонд начнет показывать в онлайне немое кино в сопровождении живых оркестров

Госфильмофонд России и кинотеатр «Иллюзион» анонсировали новый онлайн-проект под названием «Иллюзион Live!». Он открывается рубрикой «No Mute Cinema», в рамках которой несколько раз в неделю будут организовываться прямые трансляции немых фильмов в сопровождении живой музыки. Все музыканты будут участвовать в проекте, находясь у себя дома.

«В рубрике «No Mute Cinema» нового проекта «Иллюзион Live!» мы откроем иные грани немого кинематографа в современной оригинальной обработке, − говорится в сообщении Госфильмофонда. − Французы называют такой формат «киноконцерт», а мы – «Не немое кино», кино, способное говорить с нами на одном, современном языке. Сопровождать картины будут профессиональные музыканты. Вы услышите музыку, специально написанную нашими музыкантами для каждого фильма».

Первая онлайн-трансляция состоится уже 1 мая в 19:00. Открывать рубрику будет картина АЭЛИТА (реж. Яков Протазанов, 1924 год). Сопровождать показ картины будет сотрудник Госфильмофонда России Игорь Свиридов − пианист, звукорежиссер и аранжировщик, выпускник Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

3 мая начнется трансляция лекции Евгения Марголита и показ акартины ГОРОДА И ГОДЫ в сопровождении Игоря Свиридова, 7 мая − трансляция картины НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ в сопровождении Сергея Аксентова, 10 мая − трансляция картины ШИНЕЛЬ в сопровождении Максима Маркова и Марины Зубановой, 13 мая − трансляция картины БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН в сопровождении Игоря Свиридова.

Трансляции пройдут на сайте Госфильмофонда России, на его страницах в Youtube, «ВКонтакте», Facebook, а также на страницах кинотеатра «Иллюзион» в Facebook и «ВКонтакте».

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29.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Госфильмофонд России