«Госфильмофонд» запустил онлайн-проект о синематеках разных стран мира

«Госфильмофонд России» запускает на своих онлайн-площадках познавательный проект для киноманов. Он получил название «Медиатор». Проект будет знакомить с мировыми синематеками, специализированными киноархивами, центрами культуры и искусства, их уникальными коллекциями. «Медиатор» будет доступен на сайтах кинотеатра «Иллюзион» и самого «Госфильмофонда».

«Несколько раз в неделю мы будем публиковать игровые и документальные фильмы, киножурналы, хронику, анимацию и экспериментальные ленты со всего мира, отобранные нашими искусствоведами. Проект рассчитан не только на профессионалов и любителей кино, но и на тех, кто углубленно изучает иностранные языки и знакомится с культурой разных стран», − говорится в сообщении пресс-службы «Госфильмофонда».

Зрителям обещаны публикации подборок, посвященных синематеке Cinemateca Portuguesa в Лиссабоне, Королевскому бельгийскому киноархиву в Брюсселе, австрийскому Венскому киномузею и другим крупным синематекам. Но первой в этом списке будет подборка об Албанском киноархиве, который отвечает за хранение всех исторических пленочных материалов и современных фильмов в стране.

«Культурная и политическая изолированность Албании и сильное влияние государства на киноиндустрию оставили уникальный отпечаток на коллекции данного киноархива. Но тем интереснее, пересматривая это старое кино, проводить параллели, искать общее и отличия в развитии албанского, советского и мирового кинематографа», − говорится в сообщении «Госфильмофонда».

Коллекции Албанского киноархива собираются с 1911 года и являются важной частью национального наследия, поскольку представляют все социальные и политические вехи страны. Специалисты «Госфильмофонда» отобрали для «Медиатора» десять художественных черно-белых и цветных фильмов, созданных в стране в период с 1959-го по 1984 год.

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07.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Госфильмофонд России