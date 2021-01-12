Новости


Компания «Наше кино» стала прокатчиком фильма «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

Новый фильм Романа Каримова выйдет в кинотеатрах 4 марта

У сиквела комедии Романа Каримова ГУЛЯЙ, ВАСЯ! сменилось название и появился новый дистрибьютор. Теперь лента называется ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ, а выпускать ее в кинотеатрах будет компания «Наше Кино». Об этом БК рассказал владелец «Нашего кино» Максим Рогальский. Лента станет первым крупным отечественным релизом обновленного прокатчика. Ее выпустят 4 марта 2021 года.

«ГУЛЯЙ ВАСЯ! 2 − зрительское молодежное кино, первая часть которого собрала более 200 млн. Вторая часть гораздо более масштабная с точки зрения продакшна, экшна и юмора. Фильм выйдет при серьезной рекламной поддержке, в том числе телевизионной. Уверен, что и мужская, и женская аудитория будет в восторге, − отметил Максим Рогальский. − Мы верим в фильм и уверены, что он составит достойную конкуренцию всем проектам, которые стоят на той же дате».

По сюжету картины, знакомые зрителям герои встретятся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.

Первая часть комедийной франшизы режиссера Романа Каримова вышла в прокат 14 февраля 2017 года, дистрибьютором была компания «Централ Партнершип». За все время проката картина заработала 258 млн рублей.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

 

12.01.2021 Автор: Никита Никитин

Новости по теме:

Sony станет дистрибьютором фильмов «СТВ» вместо «Нашего кино»

«Клаустрофобия» и «Наше Кино» заключили мировое соглашение

«Компания «Наше кино» грозит банкротством «Арт Пикчерс Студии»

Минкультуры снова помешал релиз компании «Вольга»

У «Нашего кино» поменялся состав акционеров


Самое читаемое

Лидером гонки по-прежнему остаются фильмы из Поднебесной

Международная касса: «Последний богатырь: Корень зла» замкнул топ-5 мирового чарта

Подробнее
Отечественные картины, которые могут приятно удивить кинотеатры и зрителей

9 «спящих хитов» российского проката в 2021 году

Подробнее
Сборы в 1 млрд рублей покорились фильму на шестой день проката

«Последний богатырь: Корень зла» становится миллиардером

Подробнее
Белорусского претендента дисквалифицировали за несоответствие правилам

Фильм «Уроки фарси» исключили из гонки за «Оскар»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 