Компания «Наше кино» стала прокатчиком фильма «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

У сиквела комедии Романа Каримова ГУЛЯЙ, ВАСЯ! сменилось название и появился новый дистрибьютор. Теперь лента называется ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ, а выпускать ее в кинотеатрах будет компания «Наше Кино». Об этом БК рассказал владелец «Нашего кино» Максим Рогальский. Лента станет первым крупным отечественным релизом обновленного прокатчика. Ее выпустят 4 марта 2021 года.

«ГУЛЯЙ ВАСЯ! 2 − зрительское молодежное кино, первая часть которого собрала более 200 млн. Вторая часть гораздо более масштабная с точки зрения продакшна, экшна и юмора. Фильм выйдет при серьезной рекламной поддержке, в том числе телевизионной. Уверен, что и мужская, и женская аудитория будет в восторге, − отметил Максим Рогальский. − Мы верим в фильм и уверены, что он составит достойную конкуренцию всем проектам, которые стоят на той же дате».

По сюжету картины, знакомые зрителям герои встретятся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.

Первая часть комедийной франшизы режиссера Романа Каримова вышла в прокат 14 февраля 2017 года, дистрибьютором была компания «Централ Партнершип». За все время проката картина заработала 258 млн рублей.

12.01.2021 Автор: Никита Никитин