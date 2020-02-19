«Холопа» попробуют продать за границу как формат

С 20 по 27 февраля в Берлине в рамках 70 Берлинского международного кинофестиваля пройдет Европейский кинорынок (EFM). Это крупная международная платформа для реализации прав на аудиовизуальный контент, на которой обязательно будут представлены российские проекты. Среди них и самый кассовый отечественный фильм в истории − комедия ХОЛОП. Его международной дистрибуцией занимается компания «Централ Партнершип». Она планирует продавать как готовый фильм, так и его формат, т.е. права на международные ремейки. Об этом рассказал Вадим Верещагин, генеральный директор «Централ Партнершип».

«ХОЛОП – универсальная история, понятная для жителей всех стран, − сказал Верещагин, чьи слова приводит портал FilmPro.ru. − Такие герои есть в каждой культуре, они узнаваемы и легко переносятся в заданные географией обстоятельства. Мы видим в этом большой потенциал – поэтому уже в Берлине на EFM планируем начать продавать формат».

Российское кино редко продается форматами, а, если и продается, то не всегда этот формат реализуется в виде готового фильма. Особым спросом у иностранных покупателей в последнее время пользуется русский хоррор, а вот для комедий такие продажи редкость. Один из самых известных успешных примеров реализации российского комедийного киноформата − ГОРЬКО!, чей мексиканский ремейк был не только снят, но и вышел в широкий прокат у себя в стране и даже появился в каталогах онлайн-кинотеатров России, а также был показан на российском телевидении.

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19.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: FilmPro.ru