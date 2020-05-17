Италия определилась с датой открытия кинотеатров

Итальянские кинотеатры вернутся к работе с 15 июня. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на заявление правительства, которое появилось в субботу, 16 мая. Как и в случае с другими европейскими рынками, которые постепенно начинают снимать ограничения на посещение кинозалов, здесь будут действовать обязательные меры социального дистанцирования, включая размещение зрителей в зале в шахматном порядке и исключительно онлайн-бронирование.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в субботу заявил, что возвращение к нормальной жизни связано неизбежным риском того, что кривая заражения может снова пойти вверх, но по экономическим причинам страна не может позволить себе ждать вакцины. Италия занимает третье место по количеству смертей от коронавирусов в мире (почти 32 тыс.), но сейчас в стране фиксируется самое низкое число ежедневных новых случаев.

Итальянские кинотеатры в Европе закрылись самыми первыми − еще в конце февраля. Возвращаться к зрителям площадки будут постепенно. В отсутствии голливудских новинок, предполагается, что они будут показывать хиты 2019-го и блокбстеры начала этого года.

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17.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline