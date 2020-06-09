Представители киноотрасли обсудили проблемы возобновления кинопроизводства в мире

В разных странах начали вводить правила и рекомендации для безопасного возобновления производства фильмов и телепрограмм после вспышки коронавируса. В рамках дискуссии, состоявшейся в рамках онлайн-кинорынка российского контента Key Buyers Event, представители международных кинокомиссий и продюсеры поговорили о возможном безопасном запуске съемок, новых нормах кинопроизводства, о главных рекомендациях и влиянии пандемии на мировую карту съемочных локаций. Модератором выступила глава «Москино» Светлана Максимченко.

Одной из первых в мире о возобновлении кинопроизводства еще месяц назад объявила Чехия. Однако, так как большинство проектов были остановлены на середине, для возобновления им требуется время, рассказала Павлина Зипкова, глава Чешской кинокомиссии. Некоторые из остановленных в стране проектов не могут запуститься из-за зарубежных партнеров, которые пока не имеют возможности приступить к съемкам. В сотрудничестве с Чешским кинофондом и Европейским институтом здоровья и безопасности в кинопроизводстве были разработаны правила саморегулирования для безопасного возобновления работы. Рекомендации носят самый базовый характер, поскольку все проекты очень разные, и инструкции – это всего лишь предложения по организации подготовки к съемкам, самих съемок, перевозок через границы. Также в стране идет разработка инструкции на случай, если кто-то из съемочной группы окажется зараженным. При этом государство обеспечивает дежурные санитарные станции на площадках, а продюсеры назначают ответственного за безопасность и охрану здоровья.

Эйнар Хансен Томассон, глава Исландской кинокомиссии, рассказал о позитивных тенденциях в Исландии. Правительство довольно быстро взяло ситуацию под контроль, и съемки ведутся уже 1,5 месяца. Ассоциация продюсеров разработала инструкцию, одобренную Министерством здравоохранения Исландии, которой следует вся индустрия. В том числе зарубежные кинопроизводители, которым разрешили приступить к съемкам на территории Исландии 15 мая, а уже с 15 июня страна откроется для всех.

Джей Роу, старший вице-президент компании West Coast Production канала HBO, рассказал, что производство большей части игровых сериалов приостановлено, но новостные программы, а также шоу, которые проходят на небольших площадках, продолжают сниматься. Продолжается и производство документальных проектов, так как большую часть интервью записывают дома или в очень уединенной обстановке. Профсоюзы сейчас вместе трудятся над разработкой правил возобновления съемок для всех проектов. Плотность населения США высокая, а ситуация с коронавирусом одна из самых сложных, поэтому Штаты надеются вернуться к съемкам осенью, начиная с небольших проектов и постепенно переходя к более крупным – для этого необходим четко сформулированный алгоритм работы. Джей Роу отметил, что вирус объединил мир, и мы должны привыкнуть к новому подходу к работе, принять большие изменения в процессе кинопроизводства, и, возможно, в корне трансформировать некоторые процессы.

Александр Кессель, основатель и продюсер компании «Спутник Восток Продакшн», рассказал, что российские кинопроизводители полагаются на саморегулируемые ограничения. По его мнению, необходимо разграничить понятия «разрешение на съемки», «ответственность за съемки» и «готовность к съемкам», так как все зависит от конкретного проекта – численности съемочной группы, особенностей сценария и других факторов. На данный момент в России не существует протокола действий на случай, если заболеет кто-то из съемочной группы, поэтому возобновление съемок больших проектов сейчас несет большие риски.

Кроме того, спикеры поговорили о том, как COVID-19 повлияет на кинопроизводство и индустрию через некоторое время и изменится ли карта съемочных площадок. Так, Джесс Коноплиа, Президент Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI), отметила, что у продюсеров большой интерес вызывают те страны, которые успешно справляются с ситуацией и проводят регулярные проверки. В первую очередь будут запускаться проекты, которые возможно снять локально в одной стране, а также небольшие производства. Все спикеры отметили, что социальная дистанция, соблюдение гигиены, маски и перчатки могут стать новой нормой. По мнению Павлины Зипковой, важнейший аспект – это медицинские проверки команды на протяжении съемок. Процесс возвращения будет долгим, и эти нормы станут базовыми и прочно войдут в нашу жизнь. Джей Роу отметил, что изменится и сам креативный процесс - благодаря миру технологий он станет более локальным. Александр Кессель считает, что через год мы унаследуем креативные открытия этого периода, и надеется, что все смогут вернуться к съемкам любого масштаба.

Спикеры также отметили финансовый фактор − меры предосторожности увеличивают стоимость съемок, закрылись многие сервисы, и продюсеры вынуждены подстраиваться, быть гибкими и искать новые возможности. При этом индустрия производства контента остается важным сектором экономики, и государство не должно игнорировать ее ценность.

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09.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РОСКИНО