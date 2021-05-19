Третий Key Buyers Event объявил программу

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital, организованный Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий, пройдет с 8 по 10 июня 2021 года (основные даты форума). Пограмма включает 5 дней скринингов и 6 дней онлайн-встреч.

Свое участие уже подтвердили порядка 500 международных участников (включая зарубежных журналистов) из более чем 66 стран мира, что превышает показатель прошлого года на 35%. Регистрация международных участников продлится вплоть до последнего дня рынка.

На площадке форума будет представлено свыше 400 проектов от 119 российских компаний: свыше 100 фильмов, более 90 сериалов, более 70 анимационных проектов, свыше 50 документальных фильмов, а также 75 проектов для копродукции. Всего в рамках Key Buyers Event будет представлено более 50 премьерных проектов (в рамках скринингов и каталогов).

География участников включает 7 регионов России (лидирует Москва с ее 77 компаниями, на втором месте Санкт-Петербург; также в числе участников - Хабаровск, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь).

43 российских и более 60 зарубежных проектов было подано для участия в двусторонних питчингах по копродукции. Из них финально отобрано для питчинга 17 российских и 9 зарубежных проектов.

В Key Buyers Event впервые участвуют 11 российских VOD-платформ и 13 компаний, представляющих фестивальный контент – 17 проектов.

Участников онлайн-рынка ожидает насыщенная бизнес-программа – демонстрация российского кино, сериалов и анимации, встречи участников на специальной онлайн платформе, копродукционные питчинги (представление проектов партнерам), а также панельные сессии: 17 мероприятий, в числе которых панельные дискуссии с привлечением зарубежных спикеров, презентации и интервью с ключевыми спикерами. Все детали бизнес-программы будут объявлены дополнительно.

«Из локального мероприятия Key Buyers Event превратился в большой национальный кинорынок, широко представляющий российский аудиовизуальный контент, − прокомментировала генеральный директор Роскино Евгения Маркова. − По сравнению с 2020 годом количество проектов, представленных российскими компаниями, увеличилось с более 350 до более 400. Возросло и количество премьер – в прошлом году было 34 премьеры, в этому году ожидается 50 премьер. Причем рынок растет не только количественно, но и качественно, - помимо роста участников и проектов, в том числе, и премьерных, мы расширили деловую программу, увеличили количество панельных сессий, новых секций – то есть рынок стал полноценной бизнес-платформой и площадкой взаимовыгодного диалога».

«Киноиндустрия и анимация относятся к ключевым отраслям креативной экономики, − отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. − Доля организаций индустрии кино и анимации от общего числа креативных организаций и ИП Москвы составляет 9% с выручкой около 187 млрд рублей. Количество занятых в данной индустрии составляет почти 22 тыс. человек. Key Buyers Event уже стал значимым шагом в общей стратегии развития киноиндустрии. В этом году мы хотим показать ключевым зарубежным партнерам весь рынок российского кинематографа, продемонстрировать динамику и тенденции развития индустрии в России, а также, качество производства контента. Наша основная задача – укрепить наши позиции на мировом рынке кинопроизводства, как страны с потенциалом и надежного партнера».

Генеральными партнерами мероприятия выступают российские холдинги: «Национальная Медиа Группа» (Art Pictures Studio, «Водород», СТС Медиа, 5 канал) и «Газпром Медиа» (субхолдинг ГПМ РТВ, «Централ Партнершип», телекомпания НТВ). Официальные партнеры Key Buyers Event: digital – международная компания СТВ, компания Star Media, видеосервис Start, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация анимационного кино.Официальные инфопартнеры – издательский дом С21Media (UK), Variety, 5 канал, издание «Бюллетень кинопрокатчика». Организационным партнером мероприятия выступает компания «Экспоконтент», представляющая главные мировые рынки аудиовизуального контента MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ. Техническим партнером Key Buyers Event: digital второй год подряд выступает компания SPB TV.

ПРОГРАММА

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ

В рамках дискуссии «Место съемок - Москва» спикеры крупнейших российских продакшен компаний по организации съемок в Москве для международных проектов поделятся своим опытом. «Глобальные digital-тренды: на пути в Россию» - в рамках этой панели представители зарубежных компаний Jungo TV (США), OTTERA (США), Fuel TV (Португалия), Xiaomi (Китай) обсудят глобальные цифровые тренды, появление которых российский рынок ожидает в ближайшее время.

Амбассадор Key Buyers Event актер Юрий Колокольников вместе с актрисой Софьей Лебедевой и кастинг-директором Фрэнком Мойзелом (Frank Moiselle) обсудят возможности продвижения российских актеров за рубежом в рамках дискуссии «Российские актеры на международной арене». Вопросу копродукции будет посвящена панель: «Возможности копродукции и финансирования международных и экспортных проектов в России» - спикеры обсудят государственное и частное финансирование, а также возможности по экспортной поддержке креативных индустрий. Успехи российских производителей анимации станут главной темой дискуссии «Прорыв российской анимации на международных рынках». Перспективы «социально ответственного» контента спикеры обсудят в рамках панели «Импакт-контент в России». Дискуссия «Будущее образования» затронет проблемы трансформации кинообразования и онлайн-форматов обучения творческим профессиям. Своим опытом работы с российским контентом и российскими партнерами поделятся крупнейшие международные закупщики контента в рамках панелей «Почему выбирают российский контент» (с участием Beta Film, Германия) и «Почему выбирают российских партнеров» (с участием BF Distribution, Чили).

9 июня для зарегистрированных участников состоится эксклюзивная сессия Post Production@Netflix, где своим опытом поделятся специалисты компании NETFLIX EMEA - Томас Людеманн (Thomas Ludemann) и Эдмон Лаккон (Edmond Laccon).

Также в рамках мероприятия пройдут две презентации - российских сервисных продакшн компаний и VOD-платформ.Кроме того, запланированы видеоинтервью со спикерами, имена которых будут объявлены позднее.

ГЛАВНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ Key Buyers Event: digital

Национальная Медиа Группа представит проекты производства компаний Art Pictures, Пятого канала, а также анимационные проекты СТС Медиа.

В числе премьер от подразделения Art Pictures Distribution на международном рынке – второй сезон проекта «Дылды» и сериал Сангаджиева HAPPY END про мир вебкама. В России последний релиз за первый месяц стриминга посмотрели уже свыше одного миллиона раз. APD также представит на рынке международный проект «Балет», 8-серийную драму с Ингеборгой Дапкунайте, Фёдором Бондарчуком и Джоном Малковичем в главных ролях. За съемки этого масштабного сериала также будет отвечать Евгений Сангаджиев.

В числе других проектов Art Pictures Distribution — первый документальный проект Art Pictures Studio Battle: фильм о режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке, спродюсированный Фёдором Бондарчуком. Авторами проекта выступили журналисты Антон Желнов и Денис Катаев.

Пятый канал в качестве премьеры на скрининге покажет детектив «Крепкие орешки», который стал лидером прайм-тайм весной 2021 года. Также будет представлен новый сериал «Филин» про хирурга по прозвищу Филин, открывшего в себе талант детектива. Российская премьера сериала намечена на осень 2021 года. В программу рынка из проектов Пятого канал также вошли детективные хиты «Условный мент», «Ментозавры», «Великолепная пятерка» и форматы ТВ-шоу «Уличный гипноз» и «День ангела».

СТС Медиа покажет байерам мультсериалы «Царевны» и «Три кота». Среди игровых проектов компании — научно-фантастический игровой комедийный сериал «Гости из прошлого» c Юрием Стояновым и Михаилом Трухиным, а также семейное ТВ-шоу «Детки-предки».

«Газпром-медиа» на Key Buyers Event представит международной аудитории проекты, снятые для показа на медиаплощадках холдинга – телеканалах и стриминговых платформах. В презентацию войдут проекты субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», «Централ Партнершип» и телекомпании НТВ.

Главными в плейлисте презентации «Газпром-медиа» станут драма «Контакт» c Павлом Майковым от компаний Good Story Media и «Среда», а также комедия «#Яжотец» с Гошей Куценко от Comedy Club Production. Оба сериала показывают будни отцов-одиночек, под разными углами рассматривая проблемы и жизненные ситуации, которые переживают главные герои.

В линейке крупнейшего российского дистрибутора «Централ Партнершип» - новые фильмы «Чемпион мира», «Декабрь», «Летчик»: премьерные материалы по этим проектам будут представлены зарубежным баерам во время презентации компании в рамках мероприятия. В рамках скринингов будет показана экшн-катастрофа «Огонь» - блокбастер по работу пожарных уже продан в США, Францию, Германию, Италию, на Ближний Восток. В компании рассчитывают, что на Key Buyers Event продолжатся сделки по проекту. Также международные байеры увидят на скринингах комедию «Пара из будущего», военную драму «Зоя», спортивную драму «Белый снег», сериал «Нежность», и документальный проект «Совсем другие».

В рамках премьерных скринингов НТВ покажет сериал «Немцы», вошедший в специальную программу ММКФ-2021 и спортивную драму «Мастер» про гоночную команду «КАМАЗ-мастер». Также на скринингах будет представлен детектив «Потерянные». Участники рынка увидят представленные в качестве ТВ-форматов музыкальное шоу «Суперстар!» и ток-шоу «Секрет на миллион». Также телеканал представит международным продюсерам трейлер нового сезона остросюжетного триллера «По ту сторону смерти-2».

Роскино представит на рынке новый сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский», рассказывающий о жизненном пути великого русского эстрадного артиста, актера, композитора, кумира эстрады первой половины XX века.

На скринингах кинокомпания «СТВ» представит международным байерам сказочное фэнтези «Конек-Горбунок» (в российском прокате собрал более 1 млрд.рублей) Также будет представлен военный триллер «Джон» с Алексеем Чадовым, Кристиной Асмус, Виктором Сухоруковым в главных ролях, и анимационная комедия «Бука. Мое любимое чудище», успешно проданные на территории США, Германии, Франции и ряда других стран. Кинокомпания также представит премьерную серию мультсериала «Лунтик и его друзья» по сценарию американского сценариста Пола Пимента.

Международная компания Star Media в качестве премьеры представляет на рынке второй сезон сериала «Анна Детективъ». С учетом большого успеха первого сезона, в том числе, и на видеосервисе Amazon Prime (проект попал в список лучших мистических сериалов на Amazon) представители компании возлагают большие надежды на площадку Key Buyers Event .

Премьерными проектами видеосервиса START на рынке Key Buyers Event станут сериалы «Вампиры средней полосы», «Пассажиры», «Медиатор», «Контейнер».

1-2-3 Production представит новый драматический сериал «Инсомния» от продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Главную роль врача-гипнолога сыграл Гоша Куценко.

В линейке проектов «Совтелеэкспорт», дистрибутора контента ВГТРК, премьерными станут сериалы «Оптимисты. Карибский сезон» и «Зови меня мамой». Также международным дистрибуторам будет представлен документальный фильм Андрея Кончаловского «Человек неунывающий» - портрет русского человека, составленный из множества образов.

Традиционно сильно выступят российские анимационные компании. «Союзмультфильм» в качестве премьеры заявил проект для дошкольников «Чуч-Мяуч»; также компания представит новые серии других мультсериалов из своей линейки. ГК «РИКИ» покажет премьерные проекты «Плюшевый бум» и мультсериал «Бодо Бородо». Студия 100 Kilowatt в качестве премьер представит трейлер мультфильма «Черепашки». Основным фокусом студии «Паровоз» являются ко-продакшены, студия представит на скрининг трейлер комедийного мультсериала «Космопорт», рассказывающего о приключениях трех недотеп в космосе; а также, в рамках питчинга будет презентован мультсериал «Волшебное кафе» о волшебных приключениях Агаты и ее друга робота-Томми.

Также в числе проектов на Key Buyers Event – проекты от компаний All Media («Бультерьер», «Нагиев на каникулах»), ГК «Планета Информ», («Бывшая», «МЫ»), Продюсерская компания «Среда» («Пищеблок», «Сцены супружеской жизни»), Sputnik Vostok Production («ИзоИзоляция», «До самого солнца»), IGMAR («Клятва», «Флешмоб»), Mirsand («Девятаев», «Хочу в игру»), Russian World Vision («Огонек-Огниво», «Неадекватные люди-2»), Line Up («Девяностые. Выборы 1996»), R-media («Презумпция невиновности»), BOKOFACTORY («Крепость. История российского кризиса»), Wizart («Снежная королева-5», «Руслан и Людмила», «Рюкзачок», «Огнеботы Тина») и другие.

В числе премьер от VOD-платформ– сериалы Kinopoisk HD («Топи», «Водоворот»); Megogo Studios («Стендап под прикрытием»); Kion («Дуров»). Также свои проекты представят START, IVI, Okko, More.tv, Nonfiction, Premier, Смотрим, Кино1tv.

КОПРОДУКЦИЯ

Key Buyers Event в этом году делает особый акцент на копродукцию. С целью усиления сотрудничества с зарубежными компаниями копродукционная секция пройдет в партнерстве с международным форумом When East Meets West (WMEW).

На платформе будет представлено 75 проектов российских компаний, открытых для копродукции. На питчинге зарубежным партнерам представят 17 проектов. Это семь художественных фильмов - «Саша», совместный проект Катерины Михайловой (Vega Film) и Василия Клепацкого (Mars Media Entertainment); «Наводнение», проект Ксении Летовой (New People Film Company); «Подельники», проект Ольги Ерофеевой-Муравьевой (All Media); «Тундра Блюз», проект Владислава Кетковича (компания Ethnofund); «Миттельмарш», проект Алексея Учителя (студия Рок); «Ветер», проект Сергея Члиянца; «Последние времена», проект Андрея Сигле (кинокомпания Proline Films).

Также на питчинг отобрано два сериала – проект «Амура» Альберта Рябышева и проект «В краю утренней зари» Филиппа Абрютина.

В числе документальных проектов – «Память» Янны Буряк (MIMESIS) и «ИзоИзоляция» Александра Кесселя (Sputnik Vostok Production).

Среди анимационных проектов, отобранных на питчинг: полнометражные фильмы «Золой Улей» и «Формула Воды» (Союзмультфильм) а также сериалы «Лудлвилль» (Союзмультфильм), «Волшебное кафе» (Студия «Паровоз»), «Агата:Королева Сада» и «Б/У Кот» (студия анимации «Платошка»)».

Впервые в рамках Key Buyers Event питчинг проектов для копродукции состоится в двустороннем формате: если на форуме 2020 года проекты представляли только российские участники, в этот раз такая возможность будет доступна и международным компаниям – они смогут презентовать свои полнометражные проекты для миноритарной копродукции. Всего от зарубежных продюсеров получено более 60 международных проектов. На питчинг отобрано 9 проектов.

19.05.2021 Автор: БК