Стали известны даты следующего рынка российского контента Key Buers Event

Международный онлайн-рынок аудиовизуального контента KEY BUYERS EVENT: digital, организованный «Роскино» при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий, пройдет с 8 по 10 июня 2021 года. Мероприятие станет уникальной бизнес-платформой для презентации контента российских производителей международным дистрибуторам и поиска партнеров для копродукции.

Форум KEY BUYERS EVENT: digital, как в и в предыдущие годы, нацелен, в первую очередь, на дистрибуцию: эта секция традиционно является центром мероприятия. Вместе с тем, главным новшеством форума в этом году станет акцент на копродукцию: в этой секции планируется ряд новых инициатив, открывающих возможности для российских и зарубежных продюсеров, заинтересованных в совместном производстве контента.

С учетом глобального тренда на онлайн-потребление и популярности онлайн-видеосервисов впервые к участию в мероприятии приглашаются российские VOD-платформы, которые за последние несколько лет сформировали библиотеку качественного контента. Также в рамках специальной программы будет представлен фестивальный контент – российские проекты в разработке будут показаны кураторам фестивалей со всего мира и компаниям, осуществляющим дистрибуцию независимого контента.

В этом году на новом уровне будут представлены возможности сервисных компаний. В связи с тем, что съемочный процесс во многих странах приостановлен из-за пандемии, Москва и российские регионы являются привлекательной и конкурентоспособной локацией для съемок. Кроме того, акцент будет сделан и на продвижении телевизионных (non-scripted) форматов.

Деловая программа KEY BUYERS EVENT: digital включает скрининги премьерного и актуального контента, панельные сессии, питчинги по копродукции, деловые встречи (мэтчмейкинг).

Организационным партнером мероприятия выступает компания «Экспоконтент», представляющая главные мировые рынки аудиовизуального контента MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ. Техническим партнером KEY BUYERS EVENT: digital второй год подряд выступает компания SPB TV.

«Министерство культуры РФ поддерживает KEY BUYERS EVENT с самого первого мероприятия, − отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова. − В прошлом году онлайн-рынок KEY BUYERS EVENT стал инновационным решением в условиях ограничений и дал возможность поддержать российские компании, о чем свидетельствовал ряд важных соглашений и крупных сделок по итогам рынка. Расширение программы и усиление акцента на копродукцию в этом году отвечает долгосрочной стратегии развития отрасли, поскольку копродукция имеет особое значение для интеграции российской киноиндустрии в международный контекст. Со стороны государства мы разработали ряд мер по поддержке копродукционных проектов, и надеемся, что KEY BUYERS EVENT: digital позволит вывести диалог с компаниями и продюсерами, нацеленными на копродукцию с Россией, на новый уровень, и в целом, станет очередным большим шагом на пути к развитию международного сотрудничества».

«KEY BUYERS EVENT уже стал узнаваемым брендом и ожидаемым событием в масштабах глобальной индустрии, поскольку на мировом рынке в последние годы значительно возрос интерес к страновому, региональному контенту, качество которого вышло на новый уровень, − говорит генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова. − Российская индустрия активно включилась в работу по формированию спроса на региональный контент. Для этого в 2019 году был организован масштабный страновой рынок. Затем, в 2020 году мы одними из первых подхватили тренд на диджитализацию и инициировали виртуальный рынок российского контента, что стало беспрецедентным событием. Благодаря KEY BUYERS EVENT мы продолжаем выстраивать системные взаимоотношения с международными игроками и повышать прозрачность российской индустрии. 2020 год был сложным, но очень продуктивным для большинства игроков, и мы уверены, что KEY BUYERS EVENT станет максимально эффективной площадкой для продвижения проектов, талантов и услуг на мировой рынок».

«Департамент предпринимательства и инновационного развития поддерживает KEY BUYERS EVENT с 2020 года, поскольку экспорт креативных индустрий является одной из приоритетных задач для развития экономики города и страны, − говорит руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. − Большинство кинокомпаний сосредоточено в Москве, и в 2020 году мы активно поддержали онлайн-рынок, дав возможность компаниям найти новые решения для выхода из кризиса. В этом году Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы также поддерживает KEY BUYERS EVENT: digital – уникальное в плане экспорта креативных индустрий мероприятие, являющееся единственным из всех международных рынков, который столь широко представляет все возможности российской индустрии контента. Уверен, что KEY BUYERS EVENT: digital будет способствовать дальнейшему повышению экспортного потенциала киноиндустрии».

KEY BUYERS EVENT: digital пройдет на английском языке, программа будет анонсирована дополнительно.

Срок подачи заявок для российских компаний на регистрацию и предоставление контента для участия в KEY BUYERS EVENT: digital – 25 апреля 2021 года. Заявки принимаются по адресу: Registration.kbe@roskino.org

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06.04.2021 Автор: Артур Чачелов