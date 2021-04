Key Buyers Event: digital объявил о партнерстве с When East Meets West

Онлайн-рынок Key Buyers Event: digital, где будет представлен российский аудиовизуальный контент (8-10 июня 2021), в этом году делает особый акцент на копродукцию. С целью усиления сотрудничества с зарубежными компаниями копродукционная секция пройдет в партнерстве с международным форумом When East Meets West (WEMW). Эта коллаборация станет первым шагом в рамках более глобального сотрудничества форума WEMW с российской индустрией – в 2022 году он пройдет с фокусом на Россию.

Впервые в рамках Key Buyers Event питчинг проектов для копродукции состоится в двустороннем формате: если на форуме 2020 года проекты представляли только российские участники, в этот раз такая возможность будет доступна и международным компаниям – они смогут презентовать свои полнометражные проекты для миноритарной копродукции.

В третьем квартале 2021 года Минкультуры России планирует объявить конкурсный отбор кинопроектов миноритарной копродукции для предоставления государственной финансовой поддержки. Он станет новым этапом глобальной программы стимулирования копродукции, разработанной ведомством.

Главными целями сотрудничества Key Buyers Event с форумом When East Meets West станут привлечение потенциальных международных партнеров по копродукции в Россию, развитие взаимодействия российских и международных продюсеров, повышение информированности зарубежных игроков о возможностях кинопроизводства в России и программах господдержки.

Расширенная секция копродукции Key Buyers Event в этом году получит название WEMW goes to Russia и будет включать питчинги российских и международных проектов, двусторонние онлайн-встречи продюсеров и представителей копродукционных фондов, а также тематическую панельную сессию о возможностях копродукции с Россией. На платформе форума Key Buyers Event: digital продюсеры смогут представить свои проекты; также будет сформирован каталог продюсеров, заинтересованных в копродукции.

«Мы возобновляем программу поддержки копродукции, которая была приостановлена по причине пандемии. С целью наиболее эффективной реализации программы мы синхронизировали свои усилия с Key Buyers Event, где будут отобраны проекты, подходящие под условия конкурса миноритарной копродукции, − говорит министр культуры РФ Ольга Любимова. − Министерство культуры РФ видит большой потенциал в развитии совместного кинопроизводства, поскольку оно максимально способствует выходу проектов на глобальную арену. Кроме того, международное участие в проектах дает ценный обмен культурным опытом, формируя в итоге продукт, интересный и близкий разным категориям зрителей. За последние несколько лет в российской индустрии появилось немало проектов, созданных в копродукции, которые становились лауреатами международных фестивалей, получали позитивные отзывы мирового профессионального сообщества, зрителей и прессы. Мы надеемся, что работа копродукционной секции WEMW goes to Russia в рамках Key Buyers Event: digital будет плодотворной как для российских, так и международных продюсеров».

«Сотрудничество с международным форумом When East Meets West выводит на новый уровень направление копродукции в рамках Key Buyers Event, − рассказывает генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова. − Форум проводится уже третий раз, и каждый год мы решаем конкретные задачи для отрасли. В течение всего прошлого года мы наблюдали большой интерес к совместному кинопроизводству со стороны российских и зарубежных продюсеров, поэтому в этом году на Key Buyers Event целенаправленно сделали дополнительный фокус на этой теме. Образовательные инициативы по копродукции, которые мы начали инициировать в 2020 году, вкупе с мерами господдержки и новым уровнем международного партнерства, как в случае с WEMW, дадут принципиально иной импульс всей российской индустрии».

Глава форума When East Meets West Алессандро Гропплеро возглавит отбор международных проектов, нацеленных на миноритарное финансирование, а также сфокусируется на приглашении международных продюсеров и фондов для участия в копродукционной секции Key Buyers Event. На международный питчинг будет отобрано 5-7 международных проектов, соответствующих условиям конкурса миноритарной копродукции.

«Рынок Key Buyers Event: digital – самая важная платформа российского контента, которая позволяет наладить взаимодействие с профессионалами российской индустрии, и мы рады выступить совместно с «Роскино» организаторами новой секции WEMW goes to Russia, − отмечает глава форума When East Meets West Алессандро Гропплеро. − Эта коллаборация станет первым шагом на пути к более глобальному сотрудничеству с Россией: в 2022 году копродукционный форум When East Meets West в 2022 году впервые пройдет с фокусом на российскую индустрию. Традиционно в форуме WEMW принимают участие ведущие представители индустрии, ко-продюсеры, сейлз-агенты и представители фондов из Европы и других регионов, и он, несомненно, станет отличной площадкой для презентации российских проектов и талантов, а также позволит рассказать о новых мерах господдержки копродукции».

Алессандро Гропплеро также войдет в состав отборочного комитета российского питчинга. Помимо него, членами жюри станут продюсеры Илья Стюарт, Наталья Дрозд, Анна Гудкова, Артем Васильев и другие представители индустрии.

Срок подачи проектов на копродукционый питчинг для российских участников – до 16 апреля. Срок регистрации участников в секцию копродукции − до 25 апреля. Заявки принимаются по адресу: coproduction.kbe@roskino.org

09.04.2021 Автор: Артур Чачелов