Восстановленная версия «Калины красной» попала на кинофестиваль в Венеции

Фильм Василия Шукшина КАЛИНА КРАСНАЯ отобран для участия в ретроспективной программе «Венецианская классика» 76-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет с 28 августа по 7 сентября. Лента 1973 года отреставрирована «Мосфильмом» в формате 4K,

«Так случилось, что фильм попал в программу фестиваля в год 90-летия со дня рождения Василия Макаровича, – отметил генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров. − Не могу сказать, что мы специально к этому готовились, но очень рады. Юбилей Шукшина – большое культурное событие для нашей страны. Замечательную картину, которую хорошо знают и любят в России, увидят и зрители крупнейшего мирового кинофестиваля».

Реставрация дает фильмам новую жизнь, новое качество изображения – зритель может познакомиться с ними в онлайн-кинотеатре студии или на YouTube-канале «Мосфильма». Работы были проведены за счет собственных средств студии. Реставрацию киноленты осуществляли специалисты комплекса «Телекино». Она включала в себя несколько этапов: оцифровку оригинального негатива фильма в высоком разрешении (4К), первичную цветокоррекцию, стабилизацию изображения, автоматическую и ручную компьютерную «чистку» изображения, цифровую реставрацию фонограммы фильма.

«На финальной стадии специалисты снова работают с цветом, добиваясь нужных цветовых тонов, яркости и контраста, максимальной четкости. С царапинами, так называемыми потертостями, склейками, пятнами химического происхождения, искажением геометрии (они присутствовали на исходном «физическом» носителе – негативе изображения) специалистам приходилось тщательно работать уже в «ручном режиме» с использованием специальных программных инструментов, устраняя все эти дефекты в «цифре», – рассказала специалист по реставрации ПК «Телекино» Диана Коломейцева.

На данный момент «Мосфильмом» отреставрировано уже более 80 кинолент, в числе которых ИДИ И СМОТРИ (реж. Элем Климов), ВОСХОЖДЕНИЕ (реж. Лариса Шепитько) киноэпопея ВОЙНА И МИР (реж. Сергей Бондарчук), СТАЛКЕР и АНДРЕЙ РУБЛЕВ (реж. Андрей Тарковский), ИВАН ГРОЗНЫЙ и АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (реж. Сергей Эйзенштейн).

По результатам опроса журнала «Советский экран» КАЛИНА КРАСНАЯ признана лучшим фильмом в 1975 году. После завершения 76-го Венецианского кинофестиваля фильм в 4К будет доступен для бесплатного просмотра в онлайн-кинотеатре «Мосфильма» и на официальном YouTube-канале киноконцерна.

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25.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мосфильм