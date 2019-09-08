«Джокер» получил главный приз кинофестиваля в Венеции

В Италии завершился Венецианский кинофестиваль. Старейший киносмотр мира прошел в 76 раз. Фестиваль раздал призы на церемонии закрытия вечером в субботу, 7 августа. Победителей выбирало жюри во главе с аргентинским режиссером и продюсером Лукресией Мартель. В составе жюри были британская актриса Стэйси Мартин, мексиканский оператор Родриго Прието, японский режиссер Синья Цукамото, канадский кинокритик Пирс Хэндлинг, канадский режиссер Мэри Хэррон и итальянский режиссер Паоло Вирдзи.

В этом году в основном конкурсе участвовала 21 картина. Лучшим фильмом смотра неожиданно названа лента ДЖОКЕР американского режиссера Тодда Филлипса. Гран-при досталось новой работе Романа Полански ОФИЦЕР И ШПИОН, лучшим режиссером стал Рой Андерссон, снявший фильм О БЕСКОНЕЧНОСТИ (About Enderlessness).

Специальный приз жюри этого года ушел итальянской картине МАФИЯ УЖЕ НЕ ТА, ЧТО РАНЬШЕ (La mafia non e piu quella di una volta) режиссера Франко Мареско. Спецпремия имени Марчелло Мастроянни, вручаемая лучшему молодому актеру или актрисе, досталась Тоби Уоллесу за роль в фильме МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ (Babyteeth) режиссера Шеннон Мерфи. Почетные призы за вклад в киноискусство получили испанский режиссер и продюсер Педро Альмодовар, греческий и французский сценарист и режиссер Коста-Гаврас, итальянский оператор Лука Бигацци и британская актриса Джули Эндрюс.

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08.09.2019 Автор: Артур Чачелов