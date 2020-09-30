Новости


В Калининградской области кинотеатрам запретили работать в выходные

Неожиданное решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом

В Калининградской области принято решение запретить кинотеатрам работать в выходные. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов по итогам заседания оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса. Заседание прошло сегодня, 30 сентября.

«Будет ограничена работа детских игровых комнат в торговых центрах, предприятиях общепита. Кинотеатры не будут работать в выходные дни — в торговых центрах», — сказал Алиханов.

Решение вступает в силу в четверг, 1 октября. Ограничения вводят до конца месяца. Также в Калининградской области из-за коронавируса ограничат работу ресторанов. Под запрет попали торжественные банкеты и корпоративы. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

30.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Klops.ru

Новости по теме:

Калининград зарезервировал 40 млн рублей на рибейты в 2020 году

Кинокомиссия Калининградской области поддержит детский кинематограф

Калининградская область хочет организовать систему дифференцированных рибейтов

Калининград выплатит 28,5 млн рублей рибейтов

В 2018 году Калининград потратит 30 млн рублей на рибейты


Самое читаемое

Завершаем публикацию независимых рейтингов профессионалов киноиндустрии

БК составил рейтинг главных российских актрис последних 10 лет

Подробнее
Но его результат пока ниже прогнозов

Предварительная касса четверга: «Стрельцов» ожидаемо первый

Подробнее
«Довод» достигает отметки в 700 млн рублей

Предварительная касса уикенда: «Стрельцов» стартует ниже ожиданий

Подробнее
Мнения Романа Исаева, Олега Березина и Юрия Кириллова

Эксперты не верят в повторное закрытие кинотеатров в России из-за второй волны коронавируса

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 