В Калининградской области кинотеатрам запретили работать в выходные

В Калининградской области принято решение запретить кинотеатрам работать в выходные. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов по итогам заседания оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса. Заседание прошло сегодня, 30 сентября.

«Будет ограничена работа детских игровых комнат в торговых центрах, предприятиях общепита. Кинотеатры не будут работать в выходные дни — в торговых центрах», — сказал Алиханов.

Решение вступает в силу в четверг, 1 октября. Ограничения вводят до конца месяца. Также в Калининградской области из-за коронавируса ограничат работу ресторанов. Под запрет попали торжественные банкеты и корпоративы.