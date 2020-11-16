Кинотеатрам Калининградской области выделят компенсации

Кинотеатры Калининграда и области смогут рассчитывать на господдержку. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию от Министерства по культуре и туризму региона. На эти цели выделено 10 млн рублей. Сообщается, что таким образом власти хотят поддержать бизнес, страдающий от последствий запретов на деятельность в период эпидемии коронавируса. Впрочем, получить компенсации смогут далеко не все игроки − субсидии положены лишь площадкам, расположенным в торговых центрах. Есть и еще несколько условий.

Поддержка будет оказана компаниям, которые сохранили в штате как минимум 80% сотрудников. У претендентов также не должно быть задолженностей перед бюджетом и иностранных собственников. Субсидия кинотеатрам в торговых центрах будет единоразовой. Размер поддержки будет рассчитан из средней зарплаты за 2019 год по данным из отчетностей в налоговую службу и количества сотрудников, данные по которым также взяты из налоговой отчетности. Чтобы получить эту выплату, заявителям нужно обратиться в информационно-расчетный центр до 1 декабря. Соглашение будет подписано с областным Центром занятости населения.

Калининград ограничил работу кинотеатров в торговых центрах в начале октября. Тогда в рамках борьбы с распространением коронавируса появился запрет на кинопоказ в выходные дни. В связи с этим Объединенная киносеть и сеть «КАРО», чьи объекты расположены в местных торговых центрах, даже обращались в прокуратуру с требованием снять запрет.

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16.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК