Калининград зарезервировал 40 млн рублей на рибейты в 2020 году

Калининградская область, несмотря на пандемию, решила не снижать бюджет, заложенный на рибейты. Об этом сообщает ТАСС. Регион намерен потратить на эти цели 40 млн рублей, возмещая кинокомпаниям от 20% до 40% фактически понесенных на его территории затрат. Базовой является первая ставка, однако ее можно будет увеличить с помощью повышающих коэффициентов, которые рассчитываются исходя из соответствий определенным критериям. Так, на повышенную ставку рибейта могут рассчитывать проекты, посвященные Калининградской области или если история какого-то персонажа связана с регионом, если фильм демонстрируется на телеканалах первого мультиплекса или если на съемочной площадке может быть организовано обучение для калининградских специалистов в сфере кино.

«Мы не отказываемся от выплат. Потому что мы выплачиваем, возвращаем производителям 40 млн рублей, а они тратят на территории области 260 млн рублей, − сказал министр культуры и туризма области Андрей Ермак. − Компании в кризисное время тратят гораздо больше. Они дадут работу нашему малому бизнесу и в части перевозок, и в части организации их скаутских поездок, и в части размещения съемочных групп, питания. Поэтому мы не корректировали сумму возмещений в сторону сокращения. Мы рассматриваем вариант разделения выплат − возможно половину выплатим в этом году, а половину в следующем году, в январе - феврале, будем исходить из возможностей бюджета».

Распределение рибейтов в этом году будет проводиться на конкурсной основе, поскольку с применением повышающих коэффициентов суммы компенсаций на всех может не хватить, добавил региональный министр.

О планах съемок в Калининграде в этом году заявили «Студия авторского кино» с художественным фильмом ИМПЕРАТОР, киностудия «Соль» с фильмом ТУДА И ОБРАТНО, кинокомпания «Свэлл Фильм» с сериалом «Входите, закрыто!», кинокомпания «МЕГА» с фильмом ОТЕЛЬ, продюсерская компания Александра Цекало Sreda с сериалом «Кесарь», кинокомпания «Флагман» с сериалом «Водоворот».

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18.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС