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Российские фильмы наградили на фестивале в Карловых Варах

Призами отмечены ленты «Аритмия» и «Как Витька-Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

В чешских Карловых Варах завершился международный кинофестиваль, участие в котором принимало две российские картины – АРИТМИЯ и КАК ВИТЬКА-ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ-ИНВАЛИДОВ. Главный приз киносмотра – «Золотой Хрустальный глобус» – достался исторической драме Вацлава Кадрнки МАЛЕНЬКИЙ КРЕСТОНОСЕЦ. Лента из Чехии стала победителем фестиваля впервые за 15 лет.

Тем не менее, российское кино тоже не осталось без наград. Фильм Александра Ханта КАК ВИТЬКА-ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ-ИНВАЛИДОВ получил Большую премию в конкурсной секции «К Востоку от Запада». В России эта картина будет впервые показана на кинофестивале «Окно в Европу» в августе, а ее прокат планируется на осень. «Я чрезвычайно рад высокой награде для нашего фильма, мировая премьера которого также состоялась на фестивале в Карловых Варах, – заявил Хант корреспонденту ТАСС. – Мы, творческая группа, не ожидали такого успеха. Он здорово стимулирует на новое творчество».

АРИТМИИ Бориса Хлебникова достался приз за лучшую мужскую роль. Награду получил актер Александр Яценко. 

09.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС

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