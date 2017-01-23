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Мединский надеется на введение в школе курса по истории кино

За поддержкой он обратился к министру образования

Владимир Мединский настаивает на том, чтобы в российских школах был введен курс по истории российского кино. Министр культуры надеется, что этом вопросе его поддержит Минобрнауки. По его словам, программа сможет способствовать популяризации отечественного кинематографа, а также выполнить ряд других важных задач. «Я надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кино и преподавания истории российского кино в увязке с литературой, с историей, в школах», – цитирует слова Мединского со съезда «Единой России» «Интерфакс».

Министр обратил внимание, что курс уже детально разработан: есть методическое пособие, видеоуроки, получены права на бесплатный показ многих российских фильмов в рамках этих уроков.

«Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы больше в школе преподавалось истории, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения. Мне кажется, что история кино была бы хорошим дополнением к литературе и истории в наших школах», – добавил министр культуры, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.

23.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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