Министр культуры не исключил раздвижки кинорелизов в Новый год

Министерство культуры не исключает переноса дат выпуска в Новый год для релизов иностранных картин, если они будут мешать российскому кино. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Мединский, чьи слова приводит ТАСС. Министр говорил о гипотетической возможности, не называя конкретных картин. При этом, он отметил, что прецедентов искусственного переноса релизов иностранных кинокартин на новогодние праздники ранее не было.

«Если они будут мешать российским фильмам, то, в соответствии с полномочиями, которые есть у Министерства культуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать [по времени выхода на экраны], − напомнил Мединский. На уточняющий вопрос, рассматривается ли сейчас возможность такой сдвижки, министр сказал: «Я не в курсе».

Глава Минкультуры считает, что Новогодние праздники − традиционное время для выхода лучших российских фильмов. «В этом году я лично с нетерпением жду фильм СОЮЗ СПАСЕНИЯ, потому что всегда интересовался историей декабристов, − рассказал министр культуры. Его слова приводит ТАСС − Жду, что там получится у Бондарчука с продолжением ПРИТЯЖЕНИЯ <...> И там, по-моему, много еще хороших фильмов».

Практику раздвижки дат чиновник считает правильной и полезной, особенно для простых людей. По его словам, это делается, «чтобы зритель имел возможность посмотреть и тот фильм, и другой». «Какая разница, один − на неделю позже, другой − на неделю раньше! − отметил министр. − Когда все выходит в один день, просто зритель лишается возможности часть хороших фильмов увидеть. Если фильмы плохие, ради них ничего не сдвигается».

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22.11.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС