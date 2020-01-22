Новости


Владимир Мединский останется куратором отрасли

Инсайдеры сообщают о его новой должности

Бывший министр культуры Владимир Мединский останется куратором отрасли. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в аппарате правительства. По информации издания, Мединский получит должность помощника президента по культуре. Она предполагает довольно широкие полномочия. «Ведомости» сравнивают будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который с 2013 года был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам. Сейчас помощника по культуре у Путина нет, его советник по культуре – Владимир Толстой.

Владимир Мединский получил должность министра культуры России в 2012 году и исполнял свои обязанности до 21 января 2019 года. Ему на смену пришла Ольга Любимова, ранее руководившая Департаментом кинематографии Минкультуры.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Мы на Яндекс.Дзене

22.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

Новости по теме:

В Минкультуры прошла встреча с лидерами киноотрасли

Министр культуры не исключил раздвижки кинорелизов в Новый год

Мединский опроверг информацию о слиянии студии Горького и «Союзмультфильма»

Минкульт разработал предложения по антипиратскому закону

Карен Шахназаров не будет руководить национальным кинодистрибьютором


Самое читаемое

Ранее она возглавляла Департамент кинематографии Минкультуры

Новым министром культуры назначена Ольга Любимова

Подробнее
«Холоп» опускается на второе место

Касса четверга: «(Не)идеальный мужчина» перехватывает лидерство

Подробнее
«Холопу» бросит вызов «(Не)идеальный мужчина»

Прогноз кассовых сборов России на 16–19 января

Подробнее
Disney поменял название купленным киностудиям

«Двадцатый век» больше не «Фокс»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}{C}
 
 