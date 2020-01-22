Бывший министр культуры Владимир Мединский останется куратором отрасли. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники в аппарате правительства. По информации издания, Мединский получит должность помощника президента по культуре. Она предполагает довольно широкие полномочия. «Ведомости» сравнивают будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который с 2013 года был помощником Владимира Путина по экономическим вопросам. Сейчас помощника по культуре у Путина нет, его советник по культуре – Владимир Толстой.

Владимир Мединский получил должность министра культуры России в 2012 году и исполнял свои обязанности до 21 января 2019 года. Ему на смену пришла Ольга Любимова, ранее руководившая Департаментом кинематографии Минкультуры.

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22.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК