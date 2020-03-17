ММКФ переносит даты проведения фестиваля

Московский международный кинофестиваль не состоится в заявленные ранее даты. Об этом сообщает пресс-служба киносмотра. Фестиваль, ранее запланированный на 22 по 29 апреля, переносится на конец мая. Новые даты ММКФ будут объявлены позднее.
В сообщении пресс-службы говорится, что фестиваль откладывается «в связи с распоряжением правительства РФ об ограничении до 1 мая 2020 года въезда в Россию иностранных граждан».
«Надеемся, что фестиваль состоится в самое ближайшее время, когда его проведение будет абсолютно безопасным для наших многочисленных зрителей, а также иностранных гостей и участников», − указано в сообщении.
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17.03.2020 Автор: Артур Чачелов
Московский кинофестиваль объявил даты проведения в 2020 году
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