Одна из серий «Маши и Медведя» установила рекорд просмотров на YouTube

Один из эпизодов российского мультсериала «Маша и Медведь» установил рекорд просмотров на YouTube. Серия «Маша плюс Каша» стала единственным анимационным роликом, набравшим более 4 млрд просмотров на данном видеохостинге. Об этом сообщили в пресс-службе правообладателя мультсериала компании Animaccord.
Более того, эпизод «Маша плюс каша» занимает 4-е место в списке самых просматриваемых видео на YouTube наряду с видеоклипами таких исполнителей, как Ed Sheeran с роликом «Shape of You» и Luis Fonsi ft. Daddy Yankee с видеоклипом «Despacito», и входит в Книгу рекордов Гиннесса-2019 как самый просматриваемый мультфильм на YouTube.
Почетный статус «миллиардников» на YouTube также получили и два других эпизода мультсериала «Маша и Медведь»: «Приятного аппетита», который насчитывает более 1,3 млрд просмотров, и «Большая стирка», который был просмотрен более 1,1 млрд раз.
Мультсериал «Маша и Медведь» появился в 2009 году и спустя десять лет стал одним из самых востребованных российских мультфильмов в мире. Его уже перевели на 36 языков. География показов сериала охватывает больше сотни стран.
В июне мультсериал вошел в тройку самых любимых анимационных проектов у россиян.
01.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов
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