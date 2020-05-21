«Мираж Синема» проведет собственный онлайн-фестиваль российского кино

Одна из крупнейших киносетей России «Мираж Синема» совместно с продюсерским центром Potential объявили о создании онлайн-фестиваля российского кино «Большой экран». Главным призом фестиваля станет широкий прокат фильмов-победителей в сети кинотеатров «Мираж Синема» с рекламной поддержкой.

Основная идея фестиваля – дать авторским и независимым фильмам российского производства, а также фильмам молодых и начинающих режиссеров возможность выйти на рынок и заявить о себе широким прокатом. В «мирное время» это сделать сложнее из-за конкуренции в лице мировых блокбастеров и высокобюджетных премьер.

«Сейчас все крупные релизы перенесены на конец 2020 и далее на 2021 год. Ситуация такова, что даже когда кинотеатры откроются, смотреть будет практически нечего - появится «репертуарное окно», − рассказывает Виктор Рудман, генеральный директор сети кинотеатров «Мираж Синема». − Именно это окно наша киносеть хочет сделать дверью в кинобизнес для незамеченных ранее, а также новых авторских фильмов и их создателей».

В конкурсную программу фестиваля войдут как полнометражные, так и короткометражные игровые фильмы со зрительским потенциалом. Сбор заявок продлится до 10 июня 2020 года. Сам фестиваль пройдет с 28 июня по 4 июля в онлайн-формате. В течение 6 дней зрители вместе с жюри смогут посмотреть и дать свою оценку фильмам-участникам. Просмотр программы будет бесплатным. Также среди зрителей разыграют специальные призы от организаторов фестиваля, включая год бесплатного кино в «Мираж Синема» и годовые доступы ко всем лекциям на киноплатформе продюсерского центра Potential.

В состав жюри вошли представители разных отраслей киноиндустрии. Это режиссер и сценарист Павел Руминов, режиссер Борис Гуц, продюсер Юлия Мишкинене, актер Никита Тарасов, продюсер Владислав Пастернак, режиссер, сценарист, сооснователь студии Red Pepper Film Иван Соснин, кинокритик и редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов, главный редактор ProfiCinema.ru Нина Ромодановская, главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, генеральный директор сети кинотеатров «Мираж Синема» Виктор Рудман и креативный продюсер продюсерского центра Potential и Российского рынка кинопроектов Potential Project Market Ирина Обидова. Полный состав жюри будет объявлен дополнительно.

Организаторами фестивалявыступают сеть кинотеатров «Мираж Синема» и продюсерский центр Potential.

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21.05.2020 Автор: Артур Чачелов