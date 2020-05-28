«Мираж Синема» подвела итоги эксперимента по продаже билетов на будущие сеансы

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» подвела промежуточные итоги проекта продаж билетов на будущие сеансы. За две недели мая было продано почти 4000 сертификатов. Это более 1400 продаж, как правило с несколькими билетами в одной покупке.

«Скажу честно, для наc это была экспериментальная антикризисная мера. Отклик зрителей и результаты продаж превзошли наши ожидания, – говорит Кристина Кандакова, руководитель департамента управления кинокомплексами «Мираж Синема». – Одна из причин популярности – наши зрители любят нас и доверяют, и это взаимно! Другая − возможность зафиксировать выгодную цену на билеты, поскольку существует высокая вероятность, что билеты подорожают».

Наибольшее количество заказов пришлось на Москву и Санкт-Петербург. Треть заказов распределилась между регионами. Доля незавершенных заказов составила всего лишь 4%, а возврат оформили только 3 человека. 40% покупок пришлось на двухместные диваны в VIP-залах, где официанты доставляют еду и напитки гостям прямо во время сеанса. В «мирное время» как правило доля зрителей в VIP-залах не поднимается выше 20%.

«Мы предполагаем, что повышенный интерес к VIP-залам обусловлен двумя факторами, − говорит Кристина Кандакова. − Во-первых, это безопасность, поскольку каждый диван по умолчанию обеспечивает социальную изоляцию в два метра. А во-вторых, гости оценили выгодное предложение, поскольку стандартная стоимость такого билета вдвое выше. Пока неизвестно, когда мы снова начнем работать, но показатель продаж билетов уже сейчас говорит о том, что наши зрители ждут этого и залы точно не будут пустыми».

Проект сделан полностью омниканальным. Совершить покупку или вернуть билет можно в мобильном приложении, на сайте и в социальных сетях киносети. После открытия кинотеатров обменять сертификат на билет в кино можно также любым удобным способом, включая бесконтактное считывание QR-кода.

Акция стартовала 9 мая и продлится до 31 мая включительно. В дальнейшем компания планирует запустить в продажу сертификаты на продукцию попкорн баров, еду и напитки.

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» входит в пятерку крупнейших киносетей России. Это 24 кинотеатра, 172 зала в 9 городах РФ. Первым кинотеатром под брендом «Мираж Синема» в 2001 году стал кинотеатр «Молния», который появился в 1913 году и был вторым в Санкт-Петербурге на тот момент. На данный момент нет информации о возобновлении работы кинотеатров, но киносеть уже сегодня начинает подготовку к открытию в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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28.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мираж Синема