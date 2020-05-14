«Мираж Синема» начала продавать билеты на будущие киносеансы

Одна из крупнейших киносетей России «Мираж Синема» снова начала продавать кинобилеты. Компания предлагает купить сертификаты на будущие сеансы. Сеть называет этот шаг одной из антикризисных мер, которую она предприняла в период приостановки своей основной деятельности.

Стоимость сертификата заметно ниже средней докризисной цены билета в кинотеатрах сети. Она составляет 150 руб на обычный сеанс и 380 руб в ВИП-залы за диван на двоих. Сертификат будет действовать в любой день, в любое время и на любой фильм без каких-либо ограничений. Купить сертификат или осуществить его возврат можно в мобильном приложении, а также на сайте и в социальных сетях киносети. После открытия кинотеатров обменять сертификат на обычный билет в кино можно также любым удобным способом.

«Очевидно, кинотеатры будут открываться на поздних этапах ослабления режима самоизоляции. Продажа билетов «на будущее» помогает поддерживать бизнес до открытия сети, − говорит Кристина Кандакова, руководитель департамента управления кинокомплексами «Мираж Синема». − А для наших зрителей, с одной стороны – это надежда на жизнь после карантина. С другой стороны – это возможность посещать кинотеатры, несмотря на финансовые трудности. А нам больше всего хочется вновь увидеть заполненные залы».

Ранее киносеть запустила свою доставку еды, решив протестировать сервис в Петрозаводске. Проект успешно развивается, преодолел точку безубыточности и вышел на прибыль. Сейчас компания рассматривает масштабирование доставки еды в других городах присутствия.

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» входит в пятерку крупнейших киносетей России. Это 24 кинотеатра, 172 зала в 9 городах РФ. Первый кинотеатр под брендом «Мираж Синема» открылся в 2001 году

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14.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Мираж Синема