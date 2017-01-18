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Строительству на «Мосфильме» дан зеленый свет

На территории студии появятся киноконцертный комплекс, павильоны и офисно-жилой центр

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о предоставлении земельного участка под строительство объектов на территории, занимаемой «Мосфильмом». Киноконцерн арендует около 34 га на юго-западе Москвы, между улицами Мосфильмовская и Косыгина, и теперь часть этой территории передадут инвестору в лице ООО «Альтера Парк», причем без проведения торгов. За это компания должна построить здесь для киностудии многофункциональный производственно-культурный центр и коммерческую недвижимость для себя.

На выделенных участках для нужд киностудии должно быть построено не менее 28 тысяч кв. м площадей: предполагается возведение киноконцертного комплекса с тремя залами общей площадью около 7 тысяч кв. м, двух съемочных павильонов примерно на 6 тысяч кв. м, а также комплекса для хранения реквизита и костюмов общей площадью примерно 15,5 тысяч кв. м. Такие объемы строительства назывались в 2015 году в проекте постановления Правительства «О привлечении инвестиций для развития... «Мосфильма».

Финансирование проекта планируется в полном объеме за счет средств «Альтера Парка». Еще около 94 тысяч кв. м территории инвестор сможет застроить под свои нужды: предполагается, что здесь будет возведен офисно-жилой комплекс.

Московское ООО «Альтера Парк» создано в 2014 году. Единственным владельцем ООО, согласно «СПАРКу», является кипрская Profilio Ltd, уточняет «Интерфакс». Компания является 100%-ной «дочкой» Altera Investment Fund, принадлежащего бывшему замруководителя аппарата правительства Кириллу Андросову.

18.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс

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