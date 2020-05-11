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Новая Зеландия разрешила возобновить кинопроизводство

Создатели «Аватара» и сериала «Властелин колец» смогут вернуться к съемкам

Правительство Новой Зеландии одобрило новые протоколы безопасности и гигиены труда в области кинопроизводства. Это означает, съемки фильмов в этой стране могут возобновиться в самое ближайшее время. Таким образом, в Новой Зеландии совсем скоро вернутся к производству продолжений АВАТАРА Джеймса Кэмерона и сериала Amazon «Властелин колец».

Кэмерон и его продюсер Джон Ландау активно снимали свой проект в период, когда началась пандемия. Как только снимать стало невозможно, они вместе с новозеландской Weta Digital переключились на работу над виртуальными эффектами картины. Создание сериала по «Властелину колец» остановилось на съемках первых двух эпизодов, завершить которые тоже не успели.

Новая Зеландия часто приводилась в пример, как наиболее эффективно справившаяся с эпидемией. В стране зарегистрировано всего 1139 случаев заболевания и 21 только смертельный исход. В последние недели принятый ранее режим чрезвычайного положения был ослаблен, в частности, уже разрешено проведение собраний до 100 человек. Поездки внутри страны и работа офисов также должны быть разрешены уже на этой неделе.

Однако страна по-прежнему ограничивает международные поездки и требует соблюдения двухнедельного карантина всем, кто прибывает на ее территорию. Кроме того, чтобы снова начать работать в Новой Зеландии, киносъемочные группы должны будут пройти регистрацию на порталах ScreenSafe (с его помощью министерство здравоохранения отслеживает опасные контакты всех потенциально зараженных) и WorkSafe (с его помощью осуществляют мониторинг соблюдения безопасности производства). 

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11.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Deadline

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