В Ницце начался Фестиваль российского кино

19 сентября в Ницце начался V Фестиваль российского кино. Киносмотр в этом французском городе проводится с 2013 года по инициативе «Госфильмофонда» России и мэрии Ниццы. В этом году в программе – культовые фильмы советского кинематографа и новые российские картины, а также программа шедевров советской мультипликации, созданных на легендарной киностудии «Союзмультфильм».

В фестивальной афише значатся коммерческие хиты ВИКИНГ и ВРЕМЯ ПЕРВЫХ, а также авторские картины ДАМА ПИК Павла Лунгина и ДВОРЕЦ ДЛЯ НАРОДА Елены Гладковой. На фестивале также будет показан фильм ДОНБАСС. САУР-МОГИЛА. НЕОКОНЧЕННАЯ БИТВА режиссеров Алексея Елистратова и Ильдара Якубова. Кинопоказы пройдут с участием российских режиссеров, актеров и специалистов в области кино.

Французские зрители смогут увидеть фильмы Андрея Кончаловского РАЙ, удостоенный «Серебряного льва» на МКФ в Венеции в 2016 году, и ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО 1969 года, снятый по одноименному роману Ивана Тургенева. Оба показа приурочены к 80-летию режиссера.

Все показы пройдут в мультиплексе Pathé-Masséna. Кинофестиваль российского кино в Ницце продлится до 23 сентября.

20.09.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: МКРФ