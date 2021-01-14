Nielsen посчитает просмотры кинопрокатных фильмов на VOD-платформах

Всемирно известная компания-измеритель Nielsen объявила о запуске службы исследования смотрения кинотеатральных фильмов на VOD-платформах (Theatrical Video On-Demand, TVOD). Об этом сообщает издание Digital TV Research. Новая услуга стала ответом на процессы, приводящие к постепенному «схлопыванию» цифрового окна, которые теперь предполагают одновременный показ кинорелизов в кинотеатрах и на стриминговых сервисах. Nielsen хочет измерить и изучить смотрение таких фильмов

Новый сервис должен помочь клиентам компании получить количественную и качественную оценку аудитории премиального киноконтента в онлане. Он раскроет число зрителей, а также демографическую и поведенческую информацию о пользователях. Это может стать важным инструментом в деле анализа путей монетизации контента. Сейчас подобная информация остается внутри сервисов: например Disney так и не обнародовал точные данные о просмотрах фильма МУЛАН и мультфильма ДУША, а HBO Max − цифры СКУБИ-ДУ, ВЕДЬМ и ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ 1984.

В компании также отмечают, что ей важно проследить за тем, как будет меняться поведение аудитории по мере выхода из кризиса и как пандемия отразится на привычках людей.

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14.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: DigitalTV Europe