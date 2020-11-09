Фестиваль анимационного кино в Суздале начал прием заявок

Начался прием заявок на участие в XXVI Открытом российском фестивале анимационного кино (ОРФАК), который состоится в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года. Параллельно проводятся традиционные конкурсы фестивальных заставок и плакатов. ОРФАК – главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. В этом году в нем приняло участие более двух тысяч человек и с каждым годом количество фильмов, участников, мероприятий неуклонно растет. Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры.

Подать заявку на участие в фестивале может правообладатель (или его представитель) на официальном сайте ОРФАК www.suzdalfest.ru до 7 декабря 2020 года.

В рамках грядущего фестиваля пройдут кинопросмотры, дискуссии, мастер-классы, профессиональные встречи, презентации и другие мероприятия.

Традиционно основное внимание представителей творческого цеха анимационной индустрии будет приковано к конкурсной программе, в которую включаются самые новые работы, произведенные студиями, объединениями, учебными заведениями и отдельными создателями: авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы и др. Всегда конкурс фестиваля отражает актуальные тенденции мультипликации, определяет новые направления развития этого вида кино как искусства и как бизнеса.

Ежегодно оргкомитет формулирует новую оригинальную тему фестиваля, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Тема грядущего фестиваля: Время РОСТА!

Все желающие приглашаются к отображению темы фестиваля в плакатах и заставках. Конкурс плакатов стал неотъемлемой частью предфестивальных акций. Для участия важно отразить в своем рисунке тему «Время роста» и воплотить в контексте этой тематики свое видение главных символов смотра – девочки и гуся.

Похожая творческая задача предлагается и участникам конкурса заставки: собственными силами создать анимационный фильм продолжительностью от 10 до 20 секунд, который может предварять все фестивальные показы. В этом ролике так же должна быть отражена тема нынешнего смотра и появляться девочка с гусем.

Авторы и призеры конкурсов будут приглашены в качестве участников на фестиваль. Лучший ролик станет официальной заставкой XXVI ОРФАК до следующего фестиваля, а лучшие постеры будут использованы в фестивальном оформлении. Плакаты и заставки принимаются до 17 января 2021 г. по адресу suzdalfest@mail.ru

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09.11.2020 Автор: Артур Чачелов