Церемонию вручения «Оскаров» в 2021 году официально перенесли

Следующая церемония вручения премии «Оскар» пройдет позже обычного. Организаторы в лице Американской киноакадемии приняли решение перенести торжество на два месяца: вместо 28 февраля 2021 года «Оскар» вручат 25 апреля 2021 года. Главной причиной переноса стала пандемия коронавируса, сильно повлиявшая на расклады в киноиндустрии в этом году.

«Уже более века фильмы утешают, вдохновляют и развлекают нас в самые мрачные времена, − говорится в совместном заявлении президента Академии Дэвида Рубина и генерального директора Дауна Хадсона. − Мы надеемся, что изменения в сроках приема заявок и перенос даты присуждения наших премий позволит обеспечить гибкость, необходимую кинематографистам для завершения и выпуска своих фильмов».

Академия также объявила о послаблениях для участников гонки, сроков подачи заявок от претендентов, а также о переносе даты торжественной церемонии открытия Музея кинофильмов Академии, которая была запланирована на декабрь 2020-го. Теперь музей откроют в апреле 2021 года, специально, чтобы провести параллельно с «Оскаром».

Заявки от претендентов на получение премии «Оскар» будут принимать от проектов, которые вышли в период с 1 января 2020 года по 28 февраля 2021 года. Крайний срок подачи заявок для специальных категорий (анимационный фильм, документальный фильм, короткометражный документальный фильм, международный художественный фильм, анимационный короткометражный фильм) − 1 декабря 2020 года. Крайний срок подачи заявок на участие в общих категориях, включая лучший фильм, лучшую музыку и лучшую песню − 15 января 2021 года.

Вручение наград Академии за научно-технические достижения, намеченное на 20 июня 2020 года, было перенесено на более поздний срок, который еще предстоит определить.

За всю историю премии это лишь четвертый раз, когда «Оскар» откладывается. Впервые церемонию отложили в 1938 году после сильного наводнения в Лос-Анджелесе. В 1968 году это случилось после убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, а в 1981 году − после покушения на президента Рональда Рейгана.

15.06.2020 Автор: Артур Чачелов