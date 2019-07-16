Продюсеры прокомментировали новость об отсутствии Александра Петрова в «Полицейском с Рублевки»

Продюсеры ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ прокомментировали информацию о том, что Александр Петров отказался от съемок в продолжении проекта. Актер рассказал об этом в воскресенье, 14 июля, во время одной из сессий Дня школы кино и телевидения «Индустрия» на московской «Стрелке». Оказалось, что Петрова не приглашали для участия в новом фильме франшизы, а в сценарии изначально не предполагалось присутствие его героя.

«Мы с удивлением прочитали новости о том, что Александр Петров отказался сниматься в «Полицейском с Рублевки» − пятом сезоне сериала и новом полнометражном фильме. Удивление вызвано тем, что никто из продюсеров и авторов «Полицейского с Рублевки» не предлагал Саше роль в продолжениях, − говорит продюсер Евгений Никишов. − Линия его героя − Гриши Измайлова − завершилась свадьбой и хэппи-эндом в финале фильма ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ. Далее, насколько я знаю, создатель кинофраншизы Илья Куликов сразу запланировал сделать апгрейд этой истории и написать продолжение без персонажа Саши Петрова. Таким образом, у Саши не было возможности отказаться от съемок – ему никто их не предлагал».

По словам Никишова, никакого конфликта между ним, другими создателями франшизы и Петровым нет. «Вместе мы сделали несколько проектов, таких как «Гоголь» и «Полицейский с Рублевки», которые позволили Саше развивать карьеру в том направлении, о котором он мечтал. Знаем о действительно наполеоновских планах актера, всячески приветствуем и искренне желаем удачи в их реализации», − отметил Никишов.

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16.07.2019 Автор: Артур Чачелов