Руководители московского «Пионера» откроют кинотеатр в Венеции

Руководители московской сети кинотеатров «Пионер» откроют кинотеатр в итальянской Венеции. Об этом в интервью Forbes Woman рассказала генеральный директор «Пионера» Мэри Назари. По ее словам, для этих целей уже найден объект − популярный в 60-70-е годы городской кинотеатр довольно на 400-450 мест, где есть сцена и большой экран.

«Это очень красивое для зажатой со всех сторон водой Венеции, довольно просторное здание в самом центре города, где большие потоки людей, не туристов, а жителей города, − отметила Назари. − Поэтому мы надеемся, что сможем сделать его привлекательным и посещаемым: репертуар, специальные показы, в том числе для детей, поэтические вечера и даже показы мод − здание вытянуто в длину и имеет плоский пол».

В «Пионере» рассчитывают, что, благодаря своему местоположению, в дни Венецианского международного кинофестиваля этот кинотеатр может стать центром российского кино. Для представителей мировой кинообщественности, зарубежных продюсеров и кинематографистов здесь хотят устраивать показы полнометражных фильмов, сериалов, короткого метра, а также проводить питчинги новых проектов и организовывать встречи с российскими авторами и режиссерами.

«Мы их просто зовем в гости в изысканный кинотеатр, повернутый фасадом к каналу, и устраиваем праздник, − рассказала Мэри Назари. − Икра, медведи и балалайка – все понятно. Но прежде всего − скрининги всего того, что сделано за год в России, на любой стадии. Что-то они купят, чем-то заинтересуются, с кем-то познакомятся, но важнее другое − постоянное и регулярное присутствие России в мировом кинопроцессе».

Назари отметила, что Александр Мамут не участвует в проекте, но в курсе его существования. Кто является инвестором проекта она сказать отказалась, однако назвала размер инвестиций. «Мы рассчитываем уложиться в несколько миллионов евро, потому что само здание в отличном состоянии, там не требуется серьезной реконструкции, как было с «Художественным», − отметила глава «Пионера».

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

25.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Forbes Woman